Женские сплетни: что они делают с эмоциями

У всех девушек есть одна проблема. И все о ней знают - это сплетни. Мы готовы часами обсуждать что-то или кого-то.

Но почему женщины это делают? Лучше ведь заняться чем-нибудь полезным вместо такой бесперспективной траты времени, не так ли?

Можно почитать что-то, можно поделать что-то что угодно, только не сплетничать. На самом деле, как бы яро не хотелось обсудить поведение парня подруги или собственного ухажера, или знакомой знакомого, или начальника придурка всё это пустая болтовня.

На самом деле. И причина тому одна девушки обсуждают проблему и играют в негласную игру, у кого проблем больше и у кого они серьёзнее.

Вместо того, чтобы обсуждать способы решения проблем, их принято раздувать.

Женщины расходуют свои драгоценные эмоции и время на пустоту, ничего при этом не приобретая. Только распыляем себя, да и всё.

Но разве это то, что нужно? Сплетничая женщина не только расточительствует собой, но и усугубляем положение.

Чтобы это исправить, бросьте себе вызов. Именно вызов, а не просьбу.

А звучит он так: спорим, что вы не продержитесь хотя бы и дня без сплетен? Продержитесь? Докажите.

Ну что, готовы заключить это пари с самой собой или своей подругой? А если получится и вы победите?

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