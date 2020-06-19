Солнечное затмение: откинет в прошлое или перезагрузит

Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня (9ч 40 мин по Москве) – одно из ярчайших астрологических событий 2020 года, проходящее в кардинальную календарную дату – День летнего Солнцестояния.

Воскресенье, 21 июня, в этом году соответствует 1 градусу знака Рак – одной из поворотных точек года вместе с днями Равноденствий (1 градусы кардинальных знаков зодиака Овна и Весов) и Зимнего Солнцестояния (1 градус Козерога).

Интересно, что Солнечное затмение проходит в знаке владения хозяйки 2020 года Луны, ещё и управляющей знаком Рака, а затмение проходит в воскресенье – этим днём управляет Солнце. Сарос (серия, цикл) этого затмения сейчас на пике цикла – это 36-ое по счёту затмение (из 70), которое впервые случилось в 1389 году – этим можно подчеркнуть важность затмения, проходящего в соединении с регуляторами затмений – осью Лунных Узлов, (точками пересечения Лунной орбиты, стоящих напротив друг друга (Голова и Хвост Дракона).

Гороскоп текущего затмения в разрезе астрологического символизма не выглядит напряжённым – скорее это затмение слишком непредсказуемо, хорошо зашифровано (каким оно и должно быть от слова «затмение») и может стать катализатором для более радикальных событий на чуть более отдалённый период, начиная со следующего новолуния 20 июля.

Но на несколько «трендов» карты затмения стоит обратить внимание.

1.В этом цикле длинное повторное соединение Юпитера с Плутоном будет работать до следующего Лунного затмения 5 июля и наверняка принесёт яркие события в сфере финансов, валютного и нефтяных рынков, а также в тематике распространения инфекции COVID-19 с повторением или обновлениями каких-то событий 2-месячной давности (апрель 2020).

2. Связь точки Солнечного затмения (соединения Солнца и Луны) с Сатурном – ещё один формат для возвращений к событиям прошлого, особенно связанных с властными структурами, законами и распоряжениями, возможны вынужденные и невынужденные рокировки на руководящих постах.

3. Активность Марса в точном позитивном аспекте с Юпитером в карте затмения лучше рассматривать с последующим входом Марса в свой знак владения Овен с 28 июня – это второе яркое событие месяца, которое станет ключевым и довольно значимым транзитом до конца года.

Несколько известных персон, имеющих резонанс с картой солнечного затмения 21 июня – Сергей Собянин, принц Уильям (внук Елизаветы II), Эдвард Сноуден, Зузана Чапутова (президент Словакии).

В целом карте затмения в символическом плане можно дать условное название «Перезагрузка» или «Реорганизация», учитывая и тот факт, что такое кардинальное новолуние (вместе с переходом в долгий транзит Марса по Овну) – совершенно новая страница в программе 2020 года.

Первая половина месяца Рака (до лунного затмения 5 июля) выглядит более спокойной, хотя с переходом Марса 28 июня в свою беспокойную гавань знак Овна – активность в деловой сфере возрастёт, а период с 28 июня до 2 июля может принести множество обновлений. В этот период на фоне уточнения длинного соединения Юпитера и Плутона (точный 30 июня) будут работать несколько позитивных аспектов – хорошо организующий и нацеливающий на результаты союз Марса с Сатурном, и дружные связи Солнца и Меркурия с Ураном (1.07). Этот же период, несмотря на обратный ход Меркурия, – будет более благоприятным для внесения всяческих корректировок и внедрения новых идей, встреч с единомышленниками и друзьями, переговоров, новых контактов.

Более нестабильно картина выглядит на отрезке, начиная с 3 июля и до следующего новолуния 20 июля. Стоит отметить несколько более напряжённых дней, когда конфигурации планет будут более конфликтны и неудачны для большинства инициатив – 4-5 июля (аура лунного затмения), 7-8, 13, 20 июля.

Serg Korablev