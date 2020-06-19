К черту Меркурий: играем в супергероев – астропрогноз на 22-28 июня

Соскучились по нашим обалденным гороскопам? Вот вам новый!

Впереди жаркая неделя с судьбоносными сюрпризами, интригующими встречами и душевными признаниями. Почему Близнецам стоит меньше витать в облаках, а Рыбам поразмыслить над решением материальных проблем – об этом и многом другом расскажет практикующий таролог Ольга.

Кстати, каждого ждет бонус – совет от Ангелов и ответы на насущные вопросы от карт Таро.

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