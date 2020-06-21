Не время расслабляться — финансовый гороскоп на 21 июня

Почему сегодня стоит меньше отдыхать и больше — работать?

Овен ‌‌

Овны сегодня с особенной ясностью могут осознать, что разумное трезвое планирование рабочего времени в сочетании с трудолюбием и упорством способно сотворить чудеса. Этот день складывается для вас очень результативно. Второе успешное направление – торгово-закупочная деятельность. Многие вопросы найдут свое успешное решение благодаря включению деловых связей.

Телец

У Тельцов это благоприятный день для повышения уровня доходов за счет изменения некоторых подходов к работе и возврату к прежним методам. Многое будет зависеть от уровня вашего профессионального мастерства и на этом рекомендуется сосредоточить свое внимание. Добросовестный труд получит достойное вознаграждение.

Близнецы

Сегодня у Близнецов благоприятный день для обсуждения вместе с компаньонами совместных планов и пересмотра некоторых ориентиров. Вы можете понять, что некоторые пункты вашей программы действий сами собой отпадают, если вы начнете применять новые технические средства. Возможно, для принятия решений время пока не пришло.

Рак ‌‌

От личной инициативы Раков во многом будет зависеть успех в делах. И у вас будет достаточно интересных идей и энергии для того, чтобы добиться реализации задуманного. Это удачное время для приобретения новых деловых связей и укрепления уже существующих контактов. Ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев.

Лев ‌‌

День сложится удачно, если труд Львов будет связан с интеллектуальной деятельностью, компьютерными и информационными технологиями. Ускоряется обмен знаниями и опытом работы. Успешно идет деловая переписка. Также это благоприятное время для дополнительной подработки по совместительству или в удаленном режиме.

Дева ‌‌

Сегодняшний день может подарить Девам редкое сочетание таких качеств как энергичные действия, инициативность и целеустремленность, причем ваши усилия не будут встречать серьезных препятствий. Можно ставить перед собой самые амбициозные цели и смело браться за их осуществление – у вас все получится. Главное – верить в себя.

Весы ‌‌

Благоприятно складываются дела у тех Весов, кто занимает руководящие должности и призван принимать ответственные решения. В вашем распоряжении может оказаться весьма ценная информация, благодаря которой вы составите себе правильное представление о реальном положении дел. У рядовых работников складываются доверительные отношения с начальством.

Скорпион

Сегодня у типичных Скорпионов может проявиться искра технического творчества, изобретательского и рационализаторского таланта. Вы сможете найти и предложить интересные инженерно-технические решения, благодаря которым резко увеличится производительность труда. Обязательно советуйтесь со знающими людьми.

Стрелец

Успешно пойдут дела у тех Стрельцов, кто работает в сфере услуг и имеет дело с модными вещами, косметикой, парфюмерией. Основной контингент вашей клиентуры будут составлять люди, которые уже прежде обращались к вам за услугами. Также это хороший день для проведения мелких реформ в работе. Вы сможете что-то усовершенствовать, привнести элементы новизны в привычные ритм работы.

Козерог

Сегодня Козерогам, возможно, придется заниматься теми делами, которые вы раньше уже выполняли. Это прекрасное время для работы над прошлыми ошибками и выхода на новое качество в работе. Также вы вполне преуспеете в ведении переговорного процесса. Можно подписывать договора и делегировать часть своих полномочий партнерам, напарникам.

Водолей

У Водолеев сегодня исключительно удачный день для выполнения практически любой работы. Вы сможете подойти к любому делу энергично и практично. Обязательно вникайте в детали любой работы, совершенствуйте себя в профессиональном мастерстве. Творческий подход поможет вам найти решения в нестандартных ситуациях.

Рыбы ‌‌

Успешно складывается этот день для тех Рыб, чья работа имеет отношение к недвижимости. Преуспевают риэлтеры, дизайнеры по интерьеру, работники городских и жилищно-коммунальных служб. Удачно пойдут дела в семейном бизнесе. Востребован будет труд работников сферы услуг, особенно имеющих отношение к индустрии моды и развлечений.