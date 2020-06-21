Сместите акценты идей — гороскоп на 21 июня

1-30 лунные сутки. Совпадение затмения с солнцестоянием придает событиям дня нотку фатальности.

Ретроградный Меркурий советует искать нераскрытый потенциал в идее прошлого, изменив в ней ракурс и сместив акценты. При этом нужна готовность какое-то время балансировать между вариантами, изучать альтернативные мнения, читать архивы или вести параллельные переговоры. Не время заводить связи с нуля: куда ценнее окажется семейственность, протекция, старинное знакомство, контакт с соотечественниками. Вызовут особый интерес вопросы о жилье, наследстве, аренде помещения или территории, о гостинице, парковке, заправке.

Овен ‌‌

День заденет семейные или жилищные интересы Овнов, заставит иначе подойти к обсуждению противоречивого вопроса в кругу близких. Возможна жизнь на два дома. Не исключен повторный конфликт с одним из родителей или с авторитетной персоной (работодателем, почитаемым членом семейного клана, соседом, жильцом или владельцем арендуемого помещения). На исход беседы повлияет уровень вашей дипломатичности.

Телец

Тельцам сегодня не грозит одиночество или отсутствие темы для размышлений. Сама обстановка будет подбрасывать вам информацию и сталкивать вас с людьми, способными сообщить нечто интересное. Возможна встреча со старым знакомым, что неудивительно: стечение обстоятельств вынудит вас пройти или проехать забытым маршрутом, заглянуть в гости к дальней родне, давним соседям, к другу семьи или детства.

Близнецы

Близнецам день поможет перестроиться на другой тип поведения или мышления. Звезды подсказывают, что радикальных перемен не потребуется, важны лишь акценты. Например, придется уделить чуть больше внимания финансовым делам, семье или быту. Может стать более тесной связь вашего личного благополучия и самочувствия с привычками в питании. Возможны колебания, возвраты или дубли при покупках, платежах.

Рак

Первый день солнечно-лунного цикла призывает Раков направить взгляд внутрь себя и задать себе некоторые вопросы. Пора пересмотреть свою манеру общения и поведения, стиль информационных поисков. Одновременно, требует коррекции привычный вам круг контактов или область личных интересов, знакомый маршрут поездки или режим учебы. Оказавшись перед выбором, важно не спешить и дать себе время подумать.

Лев ‌‌

Львов этот день приглашает к важным уединенным размышлениям. Если вам нужно альтернативное мнение или чужой совет, лучше спросить близкого человека, которому можно довериться. Предметом раздумий могут стать прошлые и будущие пути, связанные с другими странами, образованием, местом жительства. Желательно не торопиться с выбором маршрута путешествия, режима учебы, вида транспорта, языка общения.

Дева ‌‌

Атмосфера этих суток совпадает с текущим настроем Дев, подбрасывает им обратную связь, нужные сведения и мыслеобразы. Если вы ищете подсказку или новый ракурс, поможет друг или родственник. Стоит помнить, что вы получаете лишь первоначальные тезисы, от которых вам и придется отталкиваться в своих умозаключениях в ближайшее время. Причина проста: планы на будущее требуют переосмысления прошлого.

Весы ‌‌

День помогает Весам осознать свои личные цели, вжиться в предложенную роль или обстановку. Вопросов будет больше, чем обычно, а кое-где вы окажетесь перед затяжной дилеммой - например, выбором между двумя людьми или равноценными стратегиями. Возможна личная беседа, перекрестный или параллельный диалог. Важно присутствие или мнение начальника, родителя, партнера, авторитетного в узких кругах лица.

Скорпион

Скорпионам не стоит тянуть с переговорами и визитами. Особенно, если нужно напомнить о себе, попросить помощи, предложить свои услуги или озвучить условия, продолжить путешествие, учебу, суд, восстановить диплом, получить визу или найти компаньона для путешествия. День подходит для личных встреч с носителями авторитета и традиций, земляками, представителями науки, культуры, образования и права.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам поговорить о наболевшем — лучше всего, тет-а-тет в интимной эмоциональной атмосфере. Это подходящий момент для разговора с членом семьи, национального клана или другого близкого вам по духу сообщества, а также с человеком, который посвящен в вашу частную жизнь и критичные тонкости ваших дел: психологом, врачом, адвокатом, поручителем, ответственным за охрану.

Козерог

Сегодня Козерогам важно мнение другого лица (либо сам факт его присутствия, существования). Стоит прислушаться к словам партнера, клиента, консультанта, родственника, жильца, контрагента. Возможно, вам предложат вернуться к диалогу или пересмотреть договор. Чужие шутки могут задеть вас за живое, а заявления поставить в тупик. Если вам предложили выбор, лучше взять тайм-аут не менее двух недель.

Водолей

Для Водолеев сегодня получит значение слово коллеги, врача, подчиненного, помощника по хозяйству, представителя какой-либо службы. Возможен тесный информационный обмен с родней. Повод для разговора даст незавершенное дело. Особое внимание привлечет недосмотр, «ляп», смешная ошибка или выходка. Будет нелегко говорить на деликатные темы, так как именно они часто будут обсуждаться в шуточном тоне.

Рыбы ‌‌

Рыб сегодня может вновь привлечь нестандартная идея, цикл переговоров или литературного творчества. Можно вернуться к прерванной в прошлом беседе с ребенком, к разговору с родителем, пассией, другом, партнером, персональным помощником. Хорошо обсуждать интимные тонкости, духовные и психологические реалии, а также подоплеку жилищной ситуации и семейных отношений, права на детей или недвижимость.