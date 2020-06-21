Контролируйте свои эмоции — любовный гороскоп на 21 июня

Почему сегодня стоит быть осторожнее с проявлением чувств и эмоций?

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня поставят Овнов перед желанием сменить имидж для того, чтобы вызвать восхищение любимого человека. Постарайтесь не переусердствовать с экстравагантностью. Если вы пока одиноки, будьте сами собой и не пытайтесь соответствовать ожиданиям окружающих.

Телец

Здравый смысл и умение оценить перспективу в отношениях с любимым человеком помогут в этот день Тельцам достойно выйти из щекотливой ситуации. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь проявить осмотрительность в новых знакомствах.

Близнецы

Не исключено, что для Близнецов день сложится эмоционально напряженным. Постарайтесь контролировать свои чувства и не допустить осложнений в отношениях с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, сегодня воздержитесь от знакомств.

Рак ‌‌

Возможно, сегодня вам захочется поразить любимого человека своими талантами и деловыми достижениями. Скорее всего, у вас это получится и положительно отразится на отношениях с партнером. Одиноких Раков ждет важная встреча, но чем она закончится не берутся предсказывать даже звезды.

Лев ‌‌

Не исключено, что в этот день Львам захочется встретиться со своей бывшей любовью. Однако это может не понравиться вашей второй половинке, что партнер не преминет высказать. Если вы пока одиноки, придумайте повод для знакомства с достойным потенциальным избранником.

Дева ‌‌

Скорее всего, в этот день Девам станет известна некая информация, которая, в свою очередь, крайне заинтересует вашего любимого человека. Постарайтесь прояснить намерения партнера, а уж потом действуйте. Если вы пока одиноки, постарайтесь не принимать решения спонтанно.

Весы ‌‌

Если обстоятельства подталкивают вас к тому, чтобы изменить точку зрения, постарайтесь этому не сопротивляться. В конечном итоге ситуация обернется в вашу пользу. Одиноким Весам в устройстве личной жизни желательно наметить четкую линию поведения и следовать ей.

Скорпион

В этот день постарайтесь не разочаровать любимого человека, если он постарается доставить вам максимум комфорта и удовольствия, но сделает это несколько неуклюже. Одиноким Скорпионам звезды советуют обратить внимание на человека, который давно к вам неравнодушен.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ожидает всплеск романтических чувств по отношению к любимому человеку. Если вам захочется совершить чудо ради второй половинки, искренне поверьте, что вы это сможете. Одиноких Стрельцов ждет приятное общение с коллегами противоположного пола.

Козерог

Не исключено, что в этот день события подвергнут вас испытаниям на прочность чувств в адрес второй половинке, которое вы достойно выдержите и выйдете победителем. Одиноким Козерогам придется продумать новую линию поведения с противоположным полом.

Водолей

Возможно, в этот день не все задуманное вами исполнится быстро и легко. Звезды советуют не отступать и достичь желаемого, что вызовет всплеск нежных чувств со стороны вашей пассии. Одиноким Водолеям стоит воздержаться от поспешных решений и излишней активности.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что Рыбы будут в ответе за любимого человека как за беззащитного ребенка. Постарайтесь не допускать никаких осложнений, и неприятная ситуация обойдет вас стороной. Если вы пока одиноки, сердце подскажет на ком из поклонников остановить выбор.