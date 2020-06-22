Встряхните отношения — любовный гороскоп на 23 июня

Сейчас вам со второй половинкой необходимо расшевелить чувства яркими впечатлениями.

Овен ‌‌

Сегодня некоторым Овнам придется поверить второй половинке на слово. Доверяйте партнеру, но постарайтесь не попасть в плен иллюзий и своих фантазий. Если вы пока одиноки, вам будет нетрудно продемонстрировать противоположному полу свою привлекательность.

Телец

Не исключено, что в этот день Тельцы осознают свое влечение к представителю противоположного пола и испытают искушение завязать отношения на стороне. Если вы пока одиноки, сегодня благоприятное время признаться в своей симпатии человеку из ближайшего окружения.

Близнецы

Если сегодня между вами и любимым человеком встанет тень прошлого, сохраняйте спокойствие и выдержку. Глубина и взаимность чувств позволит вам обоим достойно выйти из этого испытания. Одинокие Близнецы правдами и неправдами добьются внимания окружающих.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам в этот день снизить критичность и требовательность в отношении любимого человека. Если партнеру нужно уединение, постарайтесь с пониманием отнестись к этому. Одиноким Ракам сегодня нежелательно проявлять инициативу в общении с партнерами.

Лев ‌‌

Львам в этот день желательно встряхнуться и наполнить жизнь новыми впечатлениями. У вас появится желание устроить праздник для двоих, так не откладывайте его! Превратите обычный будний день в яркое развлечение. Одинокие Львы искренне поверят обещаниям своего поклонника.

Дева ‌‌

Сегодня лучше понять вторую половинку вам поможет умение изменить свою точку зрения. Для этого постарайтесь посмотреть на ситуацию глазами партнера, и вам откроются его истинные мотивы. Одинокие Девы сделают удивительные для себя открытия о взаимоотношениях.

Весы ‌‌

В этот день Весы смогут достичь значительных успехов при помощи любимого человека. Даже если партнера не будет рядом, мысль о нем воодушевит вас на успех в разных областях жизни. Одиноким Весам внимание поклонника позволят почувствовать себя комфортно и уверенно.

Скорпион

Звезды подсказывают Скорпионам не проявлять злопамятности и от души простить вторую половинку за невольное проявление легкомыслия. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь не допускать некоторой двусмысленности в отношениях с окружающими.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцам в этот день придется пожертвовать чем-то важным ради общения с любимым человеком. Впрочем, впоследствии вы оцените результаты этого. Если вы пока одиноки, отложите дела ради развлечений в кругу противоположного пола.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не придираться по пустякам ко второй половинке и не раздражаться по каждому поводу. Признайтесь, что это мелочи. Главное, что вы любите друг друга. Если вы пока одиноки, постарайтесь больше уделить времени гармонизации душевного состояния.

Водолей

Возможно, именно сегодня вам захочется немного пофлиртовать на стороне только лишь для того, чтобы освежить чувства и внести новые впечатления в жизнь. Главное, чтобы эта игра не затянулась. Одинокие Водолеи получат приглашение от приятного человека весело провести время.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня вы внезапно поймете, что ваша вторая половинка самая лучшая. Дайте это понять партнеру проявлением нежности и романтическим ужином. Одинокие Рыбы придут к выводу, что не стоит тратить время на человека, которому вы безразличны.

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