Не стесняйтесь просить помощи и совета — финансовый гороскоп на 22 июня

Почему сегодня стоит надеяться не только на себя, но и на помощь хороших знакомых?

Овен ‌‌

Овны будут очень коммуникабельными и динамичными. Сегодняшний день складывается удачно для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Особенно успешными будут оптовые закупки товара на базах с целью перепродажи. Укрепляются ваши деловые связи, многие информационные вопросы будут решаться легко и свободно.

Телец

Материальный достаток к Тельцам сегодня поступать главным образом через ресурс недвижимости. То есть, чем больше у вас в распоряжении такого ресурса в виде магазинов, складов, офисов, гаражей, квартир и т.п. тем выше будут доходы. Успешно пойдут дела у тех, кто работает дистанционно, на дому. Хорошо поработают коммунальщики, строители и риелторы.

Близнецы

Близнецам необходимо искать контакты с коллективом единомышленников. Вашим грандиозным планам требуется поддержка и развитие. И вы сможете успешно продвигаться в этом направлении за счет расширения деловых связей. Помните, что деловые встречи пройдут успешно в том случае, если вы сами будете их инициатором.

Рак ‌‌

У Раков благоприятный день для реализации ваших талантов и способностей в сфере поисков ответов на трудные и крайне запутанные вопросы. В частности речь идет о проведении аналитической работы по выявлению наиболее успешных направлений расходования денег. Используйте этот день для личностного развития.

Лев ‌‌

Только в коллективе Львы смогут в полной мере реализовать свои деловые качества. Успешно идет деловое взаимодействие, связанное с совместным планированием и согласованием линии поведения между партнерами, компаньонами, акционерами. Прислушивайтесь к советам друзей. Улучшаются условия для ведения переговоров.

Дева ‌‌

У Дев благоприятный день для контактов с вышестоящим руководством. Можно обращаться с просьбами к работодателю о финансовом участии в расходах на лечение или на проезд до места работы. Кроме того, у бизнесменов это хорошее время для благотворительной деятельности, оказания помощи нуждающимся.

Весы ‌‌

Весы в этот день могут укрепить свою деловую репутацию. Успешно пойдут дела у работников туристического и издательского бизнеса, а также у всех тех, кто работает вдали от родного дома, в командировке. Звезды советуют вам обязательно находить время для профессионального обучения, повышения уровня знаний. Не стесняйтесь советоваться со знающими людьми.

Скорпион

У Скорпионов сегодня исключительно удачный день для использования заемных финансовых ресурсов с целью извлечения дополнительной прибыли. Возможно, вам такие ресурсы будут предоставлены на короткое время, и вы сможете их успешно «прокрутить» получив некоторый процент дохода. Также хорошее время для размещения депозитных вкладов, если имеются свободные финансовые ресурсы.

Стрелец

Только открытый стиль поведения и действия в полном соответствии с существующими нормами и правилами закона позволят Стрельцам добиться успеха. Особенно это касается партнерского бизнеса, сферы услуг, индивидуального обслуживания клиентов. Можно подписывать договора о сотрудничестве. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Козерог

Инженерно-технический труд, изобретательство и рационализаторство – вот темы наиболее успешной деятельности на текущий момент. Основное внимание следует уделять текущим вопросам. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Отдавайте предпочтение текущим вопросам и не откладывайте дела на завтра.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать в себе способность браться за решение сложных нестандартных вопросов и добиваться их успешной реализации. Усиливаются ваши творческие способности. Можно заниматься рекламной деятельностью, повышать уровень профессиональных знаний. Поиски работы могут увенчаться успехом.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам браться за те дела, которые вы наверняка сможете уже сегодня же довести до полного завершения. Либо это будут мелкие дела одного дня, либо это будут дела, которые оставались недоделанными с прошлых дней. Также это хорошее время для подготовки финансовых и статистических отчетов. Используйте этот день для благоустройства на рабочем месте.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.