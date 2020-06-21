Переходите от слов к действиям — гороскоп на 22 июня

1-2 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и ретро-Меркурия в Раке обостряет чутье, активизирует память и увлекает в прошлое.

Эмоционального запала хватит на переход от слов к действию, однако любое дело грозит зависнуть в финальной фазе. Причиной может стать исследовательский интерес, поиск совета, оживление старого спора, надежда что-то улучшить, исправить или расширить. Общая атмосфера дня подпитывает гостеприимство, общительность и тягу к тайным добрым делам, помогает восстановить контакты со старыми знакомыми, напоминает про давние обещания и благие намерения. Важный шаг лучше не затягивать до вечера.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам есть что обсудить с домочадцами, а также соседями и коллегами (особенно, бывшими). Вероятно бурное продолжение вчерашней дискуссии. Звезды советуют не тратить энергию только на разговоры и в нужный момент перейти к действию. На волне интереса удастся возобновить часть работ или сделать благое дело: помочь родителям, продвинуться в расчистке территории, в домашнем или дачном ремонте.

Телец

В течение дня растущий интерес Тельцов вызовут новости. Одних Тельцов будут больше волновать события в близком окружении, другие станут жадно ловить вести издалека, например, от друзей за границей. Информационный поток затронет чувства и разбудит воспоминания. Это подходящие сутки для разъездов, прогулок, родственных визитов, для восстановления старых каналов информации и забытых способов связи.

Близнецы

Сегодня Близнецы готовы проявить большую хозяйственность, предприимчивость и деловитость. Возможна склонность скупать мелочи оптом. Если вы постоянно нервничаете, шоппинг или сделка станут неплохим отвлекающим фактором, помогут вам перевести энергию тревоги или раздражения в нечто полезное. Не стоит увлекаться подобной «терапией», иначе расходов в итоге окажется больше, чем прибыли или экономии.

Рак ‌‌

Сегодня Раки очень нуждаются в диалоге, в котором они могли бы выразить свое персональное мнение. Желание высказаться может оказаться сильнее, чем привычка сохранять уважительную дистанцию. Не исключено, что под влиянием эмоций вы порой будете вступать в словесную схватку с авторитетами или представителями власти. Возможна бурная дискуссия с бывшим партнером или давним идеологическим оппонентом.

Лев ‌‌

Сегодня не все Львы готовы изложить свое мнение вслух, но очень многие представители знака будут втянуты в приватное общение - например, в интенсивную переписку или дискуссию «в курилке». Особый интерес могут вызвать поступки коллег, помощников и родственников, полученные услуги, особенности чужой культуры, идеологии или быта. Если вы мобильны, это подходящий день для командировки с тайной целью.

Дева ‌‌

Девам не помешает подсказка друга или коллективного разума: семьи, компании, группы единомышленников. День подходит для участия в домашнем совещании, корпоративном собрании, научной конференции. Многие люди вокруг вас сегодня сентиментальны и готовы выполнить старое обещание. Если вам удалось достучаться до совести врага или оппонента, звезды советуют ловить удачный настрой и не терять времени.

Весы ‌‌

Весов день настраивает на целевые контакты. Может получить продолжение семейный разговор, совещание, собеседование, общение с влиятельным лицом. Особый интерес вызовут старые болезненные темы, связанные с домом, властью, авторитетом, расширением или возвратом прав, территориальными, семейными или иными привилегиями. Если ваши чувства не задеты напрямую, за дискуссией лучше наблюдать со стороны.

Скорпион

Скорпионам не стоит откладывать контакты с иностранцами, завершение сеанса связи, исследования, путешествия. Риск сбиться с пути минимален. День призывает Провидение встать на вашу сторону, позволяет следовать своей вере и отстаивать свои права, вовремя подбрасывает полезные идеи и связи из прошлого, помогает восстановить навыки вождения, самосохранения, ориентации, учебы, общения на чужом языке.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нелегко игнорировать свои тайные предчувствия, особенно, при напоминании о тревожном прошлом. Возможна излишняя впечатлительность, всплеск суеверия. Придется считаться с традициями и с более сильными людьми (инстанциями) - например, с мнением семейного клана, группы соотечественников, налоговиков или кредиторов. Неосознанным способом снять напряжение может стать болтливость.

Козерог

Сегодня у Козерогов может появиться соблазн ответить ударом на удар, особенно, если задето их самолюбие и ущемлены амбиции. Звезды советуют воздержаться от любой попытки «вернуть долг с процентами», так как сила вашего ответа будет несоразмерна мнимой атаке. Чтобы исключить подобный поворот событий, важно не принимать чужое мнение близко к сердцу (тем более, что оно еще вполне может измениться).

Водолей

Водолеям сегодня предстоит сдерживать натиск рутины, поток которой способен неуклонно расти. Стоит вам погрузиться в любое дело, как тут же начнут всплывать подробности, расширяющие поле действий. Не стоит надеяться на быстрое окончание работ: скорее всего, придется и дальше возвращаться к прошлому в поисках корня проблем. Но не стоит и жалеть на это времени, особенно, если речь идет о здоровье.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам не лениться и пользоваться любой возможностью действовать в удобном ритме, так как высока вероятность вскоре этой привилегии лишиться. День подходит для финального этапа работ, но стоит учесть, что именно на нем вы можете «зависнуть», из-за сильной увлеченности и желания улучшить результат. Наряду с эмоциональной и ментальной, полезна умеренная физическая нагрузка.

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