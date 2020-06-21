Доверьтесь течению событий — любовный гороскоп на 22 июня

Почему сегодня стоит расслабиться и плыть по течению вашей любви?

Овен ‌‌

Не исключено, что в этот день для Овнов на первый план выйдет вопрос о самостоятельности и независимости от мнения любимого человека, что позволит вам занять позицию лидера в вашей паре. Если вы пока одиноки, постарайтесь в своем выборе не зависеть от мнения окружающих.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют отложить деловые проекты и все свободное время посвятить любимому человеку. Устройте романтический вечер, при этом учтите давние желания партнера. Одинокие Тельцы почувствуют себя готовыми на романтические приключения.

Близнецы

Возможно, некоторые Близнецы сегодня двусмысленно объяснят свою точку зрения второй половинке. Настолько двусмысленно, что вам придется потратить немало времени на уточнения. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь правильно понять намеки окружающих.

Рак ‌‌

В этот день некоторые Раки будут эмоционально уязвимы и склонны к переживаниям. Не стесняйтесь попросить поддержки у любимого человека, который с удовольствием ее окажет. Если вы пока одиноки, будьте готовы к получению щедрого бонуса в виде приятного знакомства.

Лев ‌‌

Не исключено, что весь день вам придется разбираться со скелетами в шкафах. Некая информация может тайное сделать явным, что окажет влияние на ваши отношения с вашей пассией. Одинокие Львы попадут в центр внимания общественности, что привлечет к ним массу поклонников.

Дева ‌‌

Сегодня некоторые Девы будут разрываться между делами и любимым человеком. Постарайтесь проявить терпение и выдержку, так как ваша пассия не хочет мириться с вашей занятостью. Если вы одиноки, попробуйте менее критично отнестись недостаткам окружающих.

Весы

Если в этот день все пойдет не так, как вы задумывали, доверьтесь течению событий и действуйте смелее. В итоге все обернется в вашу пользу. Нестандартное решение в этот день поможет одиноким Весам определиться со своими предпочтениями относительно любовной связи.

Скорпион

В этот день в центре внимания окажется адекватное понимание слов и поступков друг друга. Проявите мудрость в оценке действий партнера, и для вас откроется истинная подоплека событий. Одинокие Скорпионы будут остро нуждаться во внимании со стороны противоположного пола.

Стрелец

Постарайтесь в этот день воспользоваться возможностью провести вместе с любимым человеком свободное время и заняться общим делом. Это даст вам возможность сплотиться еще сильнее. Одиноким Стрельцам звезды советуют меньше оценивать окружающих по их финансовым возможностям.

Козерог

Астрологические тенденции этого дня влияют на самооценку Козерогов. Постарайтесь принимать близко к сердцу только хорошее из всего, что будет сегодня происходить. Если вы пока одиноки, звезды подсказывают, что пришла пора бороться за свое счастье в личной жизни.

Водолей

Если в этот день у вас появится необходимость произвести впечатление на любимого человека, совершите поступок, о котором давно мечтали. Звезды благоприятствуют вашим инициативам в отношении партнера. Одинокие Водолеи с благодарностью откликнуться на заботу со стороны окружающих.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что вашей пассии в этот день придется выбирать между вами и дружеской компанией. Подскажите партнеру способ достичь баланса интересов. Если вы пока не встретили свою любовь, обратитесь к своим воспоминаниям. Возможно, чье-то имя вас вдохновит.

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