Самые покладистые женщины по знаку зодиака

По словам специалистов, расположение звезд в момент рождения девочки может определять ее характер.

Самыми покладистыми женами астрологи называют женщин, которые были рождены под знаками Девы, Рыбы и Козерога.

Так, для женщины-Девы нет ничего лучше, чем небольшие семейные торжества или тихий отдых с детьми и супругом где-нибудь на берегу или на даче. Семья для таких женщин – самое главное в жизни. У них твердый характер, они умеют отстоять свое мнение, но все же ради благополучия в семье готовы идти на уступки и находить компромисс.

Девушка, рожденная под знаком Рыбы, никогда не запоминает мелкие обиды и недопонимания. Это крайне важно для построения крепкой семьи. Подопечная знака как-будто замечает и помнит только хорошее, и мужчине рядом с ней очень комфортно.

Настоящие феи домашнего очага – это дамы-Козероги. Они умеют создать роскошный сытный ужин буквально из ничего. В доме, где живет дама, рожденная под знаком Козерога, всегда тепло и уютно.

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