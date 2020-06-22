Завершите все начатые дела — гороскоп на 23 июня

2-3 лунные сутки. В первой половине дня уточненный тригон Луны и Марса советует не лениться и завершить начатое, пока не исчез прежний деловитый настрой.

Если он иссякает, удержать его помогут мелкие хитрости (например, музыка, вызывающая нужные ассоциации). При этом важно помнить, что не во всех делах сейчас можно поставить твердую точку. Ближе к вечеру неожиданный поворот событий сгенерирует новое настроение, более яркое, романтичное, игривое и креативное. Аспекты Луны, вступившей в знак Льва, начнут склонять к веселому времяпрепровождению, помогут найти компромисс или забавно совместить противоположности.

Овен ‌‌

Утром Овнам лучше заниматься своей частной жизнью или какими-либо ловкими секретными манипуляциями. До полудня вполне можно успеть сделать что-то по дому или завершить проект, который хочется оставить в тайне от любопытных посторонних глаз. Вечером сложатся условия для развлечений, креатива и любви. Правила любой игры будут не слишком жесткими. Возможны неожиданные подарки или внеплановые траты.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам быть порасторопнее и взяться за насущные дела пораньше. Не стоит медлить с поездкой, визитом, интенсивным сотрудничеством, поиском и использованием поддержки. Вечером обстоятельства зададут вам свой собственный ритм, к которому вам поневоле придется подстроиться. Напомнят о себе профессиональные обязанности, негласные правила дружеской компании или семейные планы.

Близнецы

Для Близнецов день может стартовать с лихорадочной хозяйственной деятельности или насильственного вовлечения в рутинные хлопоты. Звезды советуют не тратить на суету все свои силы, так как с приближением вечера сложатся совершенно иные условия. Вы получите больше комфорта, некоторую свободу и право выбора, у вас появится шанс вынырнуть на время из омута нескончаемых забот и весело провести время.

Рак ‌‌

Раки вправе начать этот день с потакания своим прихотям. Стоит воздержаться лишь от самых разрушительных из них — например, от склонности «лезть на рожон» и доказывать всему миру свою правоту. Вечер поможет вам развлечься, позволит потратить часть денег на творчество, удовольствия, отдых или нужды детей. Возможны неожиданные мелкие выгоды, оригинальные находки, непредвиденные покупки и продажи.

Лев ‌‌

До полудня Львам желательно расправиться с малоприятными текущими делами, избегая переутомления. Если срочных дел нет, звезды советуют минимизировать раздражающие факторы и отдохнуть. Внешнюю активность лучше планировать на вечер. Это подходящее время для тусовок, свиданий, творчества. Контроля и ограничений окажется меньше, чем вы думали, зато возможен сюрприз или повод для приятного волнения.

Дева ‌‌

Для Дев плодотворно начало дня. Дела пойдут лучше, если ничего не подправлять во взятом курсе, например, не менять договоренности. Во второй половине суток фортуна станет капризной. Новый поворот событий изменит настроение. Вам и окружающим захочется отдыхать или развлекаться вместо работы — либо творить, а не заниматься рутиной. Придется подстроиться к перемене или на время свернуть активность.

Весы ‌‌

Весам лучше начать этот день с выполнения своих обязанностей. Утром актуально эмоционально окрашенное служение семье, родине или профессиональной идее. Пригодятся такие качества, как хозяйственность, деловитость, заботливость. Вечер поможет отвлечься от обыденных дел и ответственности, подготовит неожиданный сюрприз, позволит сменить обстановку на более романтичную, креативную или праздничную.

Скорпион

Скорпионам стоит использовать с максимальной пользой первую половину дня. Звезды советуют не откладывать оставшиеся дела и взяться за них пораньше: труды и жертвы окупятся. Вечер окажется неожиданно ярким и насыщенным, потребует от вас творческой отдачи, но может ничего не дать взамен. Успех будет лотереей, в которой вам не гарантирован приз. Возможно, вас опередят друзья или оттеснят конкуренты.

Стрелец

Стрельцам вплоть до вечера нужна осмотрительность. Звезды не призывают вас «сидеть и бояться», но советуют не ослаблять контроль за делами, следить за своими словами и не полагаться на счастливый случай (особенно, в материальных, жилищных и семейных вопросах). Дать волю креативной части своей натуры вы сможете ближе к вечеру: это время позитива, романтики, вечеринок, игр и легких приключений.

Козерог

Козерогам звезды напоминают о шаткости их положения. В данный период вам не всегда понятно, какую тактику и в какой момент следует применять, отдавать ли предпочтение новым или старым планам. Этот день вряд ли даст четкую подсказку, придется искать ориентиры самостоятельно. Утром лучше исходить из слов и поведения окружающих. Вечером можно принять участие в играх и развлечениях, но без фанатизма.

Водолей

В первой половине дня звезды дают Водолеям время справиться с «текучкой». Но при этом не советуют ставить точку даже в самом простом деле: в нем еще не раз придется углубиться в детали. Вечером желательно отвлечься от рутины или от неприятных процедур. После них вас вдвойне порадуют яркие краски, легкие волнения, сюрпризы и смена антуража. Стоит пойти на вечеринку, свидание, семейное мероприятие.

Рыбы ‌‌

Утром звезды советуют Рыбам повиноваться вдохновению и не отказывать себе в удовольствии еще немного позаниматься любимым делом. Если ваш пыл угас, можно найти подходящий временный стимул. С приближением вечера планировать тактику станет труднее. Вас могут втянуть в чужие игры и развлечения, которые не во всем для вас комфортны. Возможно, вам придется пойти на родственную или дружескую уступку.

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