Действуйте открыто, без обмана — финансовый гороскоп на 23 июня

Почему сегодня стоит действовать открыто и в бизнесе, и в финансах?

Овен ‌‌

Сегодня между овнами и деловыми партнерами могут осложниться отношения. Возможно, ваши слова будут неправильно поняты, поэтому постарайтесь более четко и однозначно формулировать свои мысли при контактах. Тем не менее, это хороший день для работы с недвижимостью и благоустройства рабочего места. Ваши соответствующие просьбы к работодателю не останутся без ответа.

Телец

Если Тельцы работают по найму и занимают подчиненное положение, то в этот день вам могут поручить выполнять трудоемкую работу, которая будет невыгодной с точки зрения оплаты труда. На этой почве в трудовом коллективе могут возникать споры и конфликты. Гораздо успешнее пойдут дела у частных предпринимателей, занимающихся торгово-закупочной деятельностью.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сегодня воздерживаться от инициатив и в особенности, если это будет касаться новых дел, творческих проектов, в которых вы пока не имеете достаточно опыта. Гораздо позитивнее сложится этот день, если вы сконцентрируетесь на выполнении ранее запланированных дел. Также можно заниматься составлением планов на среднесрочную перспективу.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков могут возникнуть непредвиденные дела, связанные с перестановками и пертурбациями на рабочем месте. Например, если вы работаете в офисе, то вам, возможно, придется поменять кабинет или рабочий стол. В любом случае вы можете испытывать некоторый дискомфорт на рабочем месте. Строителям будет сложнее выдерживать высокий темп работы.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут почувствовать сложности и препятствия при установлении деловых контактов. При обращении к людям с просьбами об оказании каких-то информационных услуг вы можете столкнуться с отказом, с нежеланием вступать с вами в сотрудничество. Лучше всего пойдет индивидуальная работа в уединении. Но для этого требуются комфортные условия.

Дева ‌‌

В этот день влияние планет будет препятствовать Девам в достижении поставленных целей. Старайтесь не ставить перед собой напряженных задач с жесткими сроками – приготовьтесь к встрече с трудностями. Вместе с тем, вы вполне можете рассчитывать на поддержку друзей и единомышленников. Также вас могут избавить от выполнения рутинной трудоемкой работы.

Весы ‌‌

Сегодняшний день складывается неблагоприятно для тех Весов, кто оказался в командировке. Если вы столкнулись с препятствиями, то лучше просто переждать, пока ситуация не поменяется в вашу пользу. Удачно складывается день для руководящих работников, ведущих менеджеров. Ваши управленческие решения будут точны и предельно эффективны.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать, будто ваши инициативы кто-то сковывает, препятствуя действиям в свободном режиме. Возможно, к вашей деятельности проявят интерес представители контролирующих органов. Не исключены внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки. Старайтесь действовать открыто, не ищите обходные пути.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут быть нарушены договорные отношения в партнерском бизнесе. Старайтесь держать под личным контролем ход выполнения обязательств. Воздержитесь от составления новых планов и ведения переговоров. Во второй половине дня хорошо заниматься вопросами страхования имущества и мерами по укреплению безопасности бизнеса.

Козерог

У Козерогов в этот день может нарушиться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Независимо от занимаемой вами должности вы почувствуете, что приказы и распоряжения начальства не доходят и не исполняются подчиненными. Вместе с тем, для выполнения услуг клиентам день складывается благоприятно. Ваши услуги будут в полной мере востребованы клиентами.

Водолей

У Водолеев не лучший день для проведения рекламных мероприятий и творческой активности. При столкновении с нестандартной ситуацией вы можете растеряться и не найти адекватного ответа. То же самое относится к участию в творческих конкурсах, кастингах. Гораздо успешнее пойдут текущие дела. С коллегами отношения складываются хорошие.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня не лучший день для завершения каких-то проектов и использования заемных финансовых ресурсов. С наибольшими сложностями столкнутся те, чья деятельности так или иначе связана с недвижимостью. Вместе с тем, к концу дня вы можете преуспеть в спекулятивной деятельности. Например, хорошо обменивать валюту.

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