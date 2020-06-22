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Топ-5 знаков зодиака, склонных к депрессии

Вечерняя Москва3 минуты назад
Фото: depositphotos

Победитель «Битвы экстрасенсов», экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какие из знаков зодиака более остальных склонны к депрессии.

По мнению эксперта, первое место среди самых депрессивных знаков занимает Водолей, который часто все принимает близко к сердцу. Водолеев может угнетать обстановка, если она долго остается неизменной. Помочь может путешествие — даже загородная поездка или встреча с друзьями способны вернуть прежнее расположение духа.

Мехди Вафа уточнил, что на втором месте по склонности к депрессивному состоянию находится Скорпион. Люди с этим знаком близки к природе, а значит имеют повышенную эмоциональность. Столкнувшись с равнодушием эти знаки зодиака могут упасть духом, однако такое состояние не продлится долго, заверил экстрасенс.

Третье место эксперт отдал Овнам. Они могут погрузиться в меланхолию, если ситуация выходит из под их контроля. Также их ранит равнодушие близких. Овнам следует помнить, что жизнь полна счастья и радости, если ты сам стремишься к этому, сказал Мехди Вафа.

На четвертом месте рейтинга склонных к депрессии оказался Рак. Люди под этим знаком довольно оптимистичны по натуре, видят плюсы даже там, где их не видят другие. Однако ввести в депрессию их способно предательство. Ракам важно выбирать надежных и преданных людей.

На пятом месте рейтинга — Дева. Несмотря на то, что люди, рожденные под этим знаком, терпят до последнего и верят в чудеса, внезапный провал может ввести их в депрессивное состояние. По мнению экстрасенса, помочь Девам смогут близкие люди, которые дают стимул двигаться дальше.

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