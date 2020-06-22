Лучшее время для запуска продаж или приобретения товара

Выбор правильной даты для запуска продаж, начала рекламной компании и даже простого размещения вашего товара на Авито – залог совершения успешной сделки.

Хорошее временное начало в разы увеличивает результативность любого предприятия.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию как раз такую удачную дату, коих в течение месяца выпадает немного, а потому грех их пропускать и каким-то образом не использовать.

Итак, 28 июня в час Змеи складывается не идеальная, но, безусловно, благоприятная картинка для запуска продажи товара.

Во-первых, это день Успеха в китайском календаре Тун Шу, который считается самым позитивным и перспективным для любых важных дел.

Во-вторых, это час Благородного человека, который не только приносит положительную энергию, но и нейтрализует плохие влияния. И, в частности, справляется с разрушителем года.

Но самое главное: в этот час товар порождает прибыль. И все показатели расклада, окружающие сделку, исключительно благоприятны.

В общую бизнес-картинку особенно впишутся товары, близкие по своему содержанию к звезде Тянь Фу, имеющие какое-то гуманитарное направление, развивающее начало, способствующие росту, образованию, творчеству, путешествиям, предметы искусства, а также товары зеленого цвета.

Второй и, возможно, более лучший вариант использования энергии предлагаемого часа – как раз в это время приобрести необходимый и давно присматриваемый товар.

Поскольку все операторы расклада, имеющие отношение к товару, весьма привлекательны, и товар порождает продавца, в указанное время у вас будет отличный шанс приобрести продукт или вещь хорошего качества, которые определенно будут вам полезны, и вы не пожалеете о своем приобретении в будущем.

Некоторая сложность заключается в том, что час Змеи в разных местностях начинается в разное время на местных часах.

Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 10.00 – 11.00. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 11.00 – 12.00.

Вы можете усилить позитивный эффект от вашего действия, если одновременно проведете активизацию энергии на юго-западе вашего дома или офиса, установив в секторе (вблизи внешнего периметра) комнатный фонтанчик или вентилятор.

С пожеланием Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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