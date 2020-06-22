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5 знаков, которым не нужны серьезные отношения

Рамблер32 минуты назад
Фото: depositphotos

Одни люди серьезно относятся к любви и усердно строят отношения, а другие просто порхают по жизни как бабочки, не придавая большого значения разбитым сердцам. Кто из знаков зодиака вообще не настроен на «долго и счастливо»?

Овен

На первом месте для представителей этого знака всегда они сами, поэтому если Овен (чисто случайно) разобьет вам сердце, то он вообще не будет переживать по этому поводу. Его больше порадует дружба с продолжением, чем что-то серьезное и энергозатратное. Овны живут, не парясь, и вам париться не велят.

Близнецы

Близнецы – ветреные натуры: сегодня у них на уме одно, завтра – другое. Работать над отношениями – сущая мука для них. Но если вы продержитесь год в отношениях с Близнецами, то запишите победу на свой счет: скорее всего, это будет означать, что испытательный срок пройден, и они остаются – если не навсегда, то надолго.

Весы

Весы все время таскают за собой багаж из предыдущих отношений, обид и неудач. Поэтому им сложно, у них проблемы с доверием и недостаток любви к себе. Хотите перевести вашу интрижку с Весами в серьезные отношения? – Докажите, что вам можно доверять. И поменьше спрашивайте его о бывших.

Стрелец

Жизнь Стрельца – это приключение и авантюра, поэтому ему либо нужен партнер, который будет любить все это вместе с ним, либо не нужен никто. Стрельцы не будут терпеть нытье, жалобы и рутину. Если вы не сможете их рассмешить и заинтересовать, они сбегут в неизвестном направлении. Зато если поймете, что вам друг с другом классно, то можно подумать и о чем-нибудь более серьезном, чем секс на крыше раз в неделю.

Рыбы

Всю жизнь Рыбы боятся, что им сделают больно, поэтому они бегут... Иногда от себя, иногда – от других. Они никогда не против яркой и короткой интрижки, но в глубине своей четкой души мечтают о большем. Если вы сможете заставить свою «рыбку» остановиться, то вам, вероятно, удастся ее приручить. Главное покажите, что на вас можно положиться.

Материал с портала SNCmedia

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