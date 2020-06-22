5 знаков, которым не нужны серьезные отношения

Одни люди серьезно относятся к любви и усердно строят отношения, а другие просто порхают по жизни как бабочки, не придавая большого значения разбитым сердцам. Кто из знаков зодиака вообще не настроен на «долго и счастливо»?

На первом месте для представителей этого знака всегда они сами, поэтому если Овен (чисто случайно) разобьет вам сердце, то он вообще не будет переживать по этому поводу. Его больше порадует дружба с продолжением, чем что-то серьезное и энергозатратное. Овны живут, не парясь, и вам париться не велят.

Близнецы – ветреные натуры: сегодня у них на уме одно, завтра – другое. Работать над отношениями – сущая мука для них. Но если вы продержитесь год в отношениях с Близнецами, то запишите победу на свой счет: скорее всего, это будет означать, что испытательный срок пройден, и они остаются – если не навсегда, то надолго.

Весы все время таскают за собой багаж из предыдущих отношений, обид и неудач. Поэтому им сложно, у них проблемы с доверием и недостаток любви к себе. Хотите перевести вашу интрижку с Весами в серьезные отношения? – Докажите, что вам можно доверять. И поменьше спрашивайте его о бывших.

Жизнь Стрельца – это приключение и авантюра, поэтому ему либо нужен партнер, который будет любить все это вместе с ним, либо не нужен никто. Стрельцы не будут терпеть нытье, жалобы и рутину. Если вы не сможете их рассмешить и заинтересовать, они сбегут в неизвестном направлении. Зато если поймете, что вам друг с другом классно, то можно подумать и о чем-нибудь более серьезном, чем секс на крыше раз в неделю.

Всю жизнь Рыбы боятся, что им сделают больно, поэтому они бегут... Иногда от себя, иногда – от других. Они никогда не против яркой и короткой интрижки, но в глубине своей четкой души мечтают о большем. Если вы сможете заставить свою «рыбку» остановиться, то вам, вероятно, удастся ее приручить. Главное покажите, что на вас можно положиться.

Материал с портала SNCmedia

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