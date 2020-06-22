Как мужчины по знаку зодиака ведут себя с женщинами

Кто-то неимоверно красуется, а кто-то, напротив, напускает на себя загадочности, есть и те, кто сразу демонстрирует покорность и готовность целиком и полностью отдать инициативу в нежные ручки барышни.

Сегодня мы расскажем о том, как мужчины зодиака ведут себя с теми женщинами, которых хотят назвать своими; так сказать, опишем их завлекательные пляски в период «гона».

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мужчина-Овен снисходительно покровительствует, всячески демонстрируя свое превосходство и возможность решить все проблемы понравившейся барышни. Разумеется, если она примет ухаживания и допустит до тела, ну или хотя бы позволит существенно сократить дистанцию — с социальной до интимной, дав тем самым гарантию будущих отношений. А еще он, если влюблен, ради представительницы противоположного пола вполне в состоянии ввязаться в драку, причем даже в том случае, если обычно предпочитает решать вопросы более цивилизованными методами.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Мужчина-Телец перед понравившейся барышней хвастается. Всем. Даже тем, что вовсе не его и вряд ли когда-нибудь будет ему принадлежать. Он всячески дает понять, что резерв его ресурсов практически безграничен и постоянно пополняется, кичится своим знакомством с полезными или о-о-очень известными людьми, важничает. В нем просыпается редкое для него красноречие, он становится чрезвычайно многословным и лихорадочно выплескивает на потенциальную партнершу рассказы о всех-всех-всех своих достижениях.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Мужчина-Близнецы при понравившейся барышне ведет себя как подросток в пубертате, выпендривается, может нахамить, отрицает все то, что обычно люди ценят и чем дорожат, идет «от противного», пытаясь привлечь внимание неадекватным, девиантным, хулиганским поведением. Но при этом умудряется чередовать завуалированные оскорбления и странные эскапады с витиеватыми комплиментами, выплескивает флюиды, принимает сексуальные позы и играет голосом — в общем, обольщает.

Рак (22 июня — 22 июля)

Мужчина-Рак — существо тонкое, застенчивое и очень закрытое, а потому понравившуюся барышню обхаживает столь нерешительно, что зачастую вообще невозможно понять — он тебя кадрит или просто хорошо воспитан и проявляет вежливость. О том, что ты чем-то запала ему в душу, могут говорить долгие взгляды, проникающие в самую душу, внезапная откровенность, рассказы о чем-то глубоко личном и чуть более явный, чем к остальным, интерес к твоей персоне. Ну и стопроцентный признак — приглашение на свидание; просто ради развлечения он амуров не затевает.

Лев (23 июля — 22 августа)

Мужчина-Лев перед понравившейся барышней тут же распускает хвост, являя миру свое альтер эго — павлина. Он красуется и поет себе дифирамбы, обязательно рассказывает, сколько женщин у него было и кто до сих пор любит его без памяти, перечисляет наличествующих поклонниц и приписывает еще пару-тройку (десятков) для красного словца. Ну и, разумеется, не обходится без подробного описания всех-всех-всех его талантов. Дополняется все это приятными подношениями и попытками распустить шаловливые ручки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Мужчина-Дева и цветочки подарит, и вкусненьким накормит, и кинется штудировать разные умные книжки и исследовать интернеты, чтобы поразить свою избранницу интеллектом и знанием современных реалий, но только в том случае, если ему ну вот совсем припекло, если накрыло так, что прям беда. Однако это с представителями данного знака случается редко, а потому чаще всего они просто обозначают барышне свою симпатию и ждут, пока она примет решение и сделает тот самый важный шаг навстречу совместному будущему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Мужчина-Весы понравившейся барышне демонстрирует покорность, готовность следовать ее инициативе и подчиняться ее решениям, он сразу и полностью вверяет ей себя, показывает, что из него получится отличный подкаблучник. А еще он манерничает, немножко капризничает, застенчиво кокетничает и мило краснеет. Может и попытаться в «подружки» набиться. Кстати, чаще всего представители данного знака выбирают сильных женщин, которые будут опекать и направлять, избавят от сомнений и не дадут рефлексировать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мужчина-Скорпион перед понравившейся барышней строит из себя загадочную, таинственную, инфернальную и фатальную персону, периодически выпускает сноп искр сексуального разряда, напускает туману и не отвечает прямо даже на вполне безобидные и обезличенные вопросы. А еще он бывает резок и не очень вежлив, как бы злясь на самого себя за возникшую в его сердце симпатию и вымещая недовольство на той, кто, собственно, и является предметом его обожания. Ну и сцены ревности по любому поводу, а главное, безо всякого пока права на них — как же без этого.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Как ни странно, мужчина-Стрелец — существо достаточно застенчивое, ему непросто сделать первый шаг и продемонстрировать барышне свою симпатию. Часто он вообще ждет, пока та сама догадается и проявит инициативу. Впрочем, бывает и по-другому: буря и натиск, шквал искрометного юмора и привлечение к завоеванию сердца красавицы лояльно настроенных окружающих, сознательная и при этом совершенно безрассудная трата всех имеющихся в наличии материальных ресурсов, безумные эскапады и даже угрозы в случае отказа «немедленно застрелиться из духового ружья».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Мужчина-Козерог настолько суров, что принимается хоть как-то ухаживать за понравившейся барышней только после окончательного осознания, что она сама к нему в кровать не прыгнет, надо хотя бы обозначить свой интерес ну и соблюсти парочку социальных ритуалов. Вот тогда и затеиваются традиционные пляски: приглашение на свидание в чем-то примечательную ресторацию, букетики (скромненькие, ибо баловство это), расспросы о перспективах избранницы, ее наследственности, имеющихся ресурсах; и все, она может заткнуться — начинает говорить ОН, ее потенциальный господин.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Мужчина-Водолей сначала для себя решает — а оно ему надо? И, только если понимает, что да, надо, начинает обхаживать понравившуюся барышню, не забывая при этом периодически с помощью шуток и анекдотов напоминать ей, что брачные узы не его стезя, что он в неволе не живет, что свет клином на ней не сошелся, так как есть еще хобби, друзья, любимый угол, в который иногда так сладко забиться. Ведет же он себя в период «гона» крайне непоследовательно — может клясться в любви, а через минуту равнодушно отвернуться и с увлечением удариться в беседу с кем-то совсем посторонним.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Мужчина-Рыбы, как правило, плывет по течению и ждет, что барышня сама возьмет его за ручку и поведет к светлому будущему. Нет, он тоже делает все, что может: намекает, порой мило (правда, чаще всего неочевидно) флиртует, радует топорными шутками и живым откликом на любую проявленную инициативу. А вот самому что-то взять и решить — это вряд ли. Зато он мастер изобретать поводы для совместного времяпрепровождения и подкидывать избраннице идеи по завоеванию ею его сердца.

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