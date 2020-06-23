4 знака зодиака ожидает счастье в июле

Известный астролог Павел Глоба уверен, что представители некоторых знаков зодиака избавятся от давних неприятностей и проблем. Эти знаки зодиака ожидает очень светлая полоса в жизни.

Раки в июле наконец-то выйдут из неудачного периода. Они получат много подарков и приобретут материальные блага.

Вселенная любит Стрельцов – она часто радует их приятными сюрпризами. Однако даже они будут удивлены, насколько все удачно сложится для них в июле.

У Козерогов будет возможность подняться по карьерной лестнице, а также наладить свою личную жизнь.

Для Водолеев июль будет очень удачным. Представителям воздушной стихии нужно просто решиться и сделать первый шаг на встречу счастью. Только в таком случае у них все получится, даже лучше, чем они думали.