5 самых скучных и занудных знаков зодиака

Уныние, как мы знаем, самый большой грех.

Занудство должно располагаться в списке где-то рядом, потому что вынести скучного человека порой просто невозможно (особенно если этот человек – ты сам). О том, какие знаки зодиака – самые скучные и занудные, читайте в этой статье.

На пятом месте Рыбы

Они мутные и вялые – такое первое впечатление о Рыбах почти всегда. Рыбы тянут с принятием решения, склонны к зависимостям и слишком часто поддаются унынию. Их занудство объясняется низкой самооценкой: они часто думают, что ни на что не способны, переживают об отсутствии у себя практичности. Рыб легко вывести из этого состояние просто предложив реальную помощь – вот тогда они снова становятся легкими и интересными собеседниками и партнерами.

На четвертом месте Козероги

Эти расчетливые эгоисты бывают настолько занудны, что хочется их просто придушить. Им чужды любые чувства, они совершенно не легки не подъем и всю жизнь провели бы за работой. Горе вам, если вы подчиненный Козерога – тогда всю свою жизнь на работе придется провести и вам тоже.

Третье место занимают Девы

Девы педантичны до омерзения. Они настолько любят порядок, что в их жизни почти нет места непредсказуемости. Все-то у них расписано, все заготовлено, и не дай боже кому-то нарушить чертово расписание этой скучной жизни. В лучшем случае вы станете жертвой занудства, в худшем – просто исчезнете из жизни Девы. Хотя – тут еще надо подумать, что на самом деле хуже…

На втором месте расположились Тельцы

Тельцы живут по принципу сохранения энергии: не дай боже где-то приложить усилия, если можно было не шевелиться. Эмоции – это тоже энергия, поэтому Тельцы предпочитают не веселиться линий раз. А также не общаться, не рисковать и не… Ну вы поняли, зануды страшные, и проблемы в этом не видят.

И первое место уходит Ракам

Пум-пурум-пум-пууууум! Поприветствуем победителя в битве за звание Самого Занудного и Скучного Знака Зодиака. Впрочем, никакой битвы и не было, потому что участники решили не принимать участие в этой веселой и нескучной войнушке. Итак, Раки мало того, что мнительны, так еще и не хотят ничего менять (вообще никогда), поэтому они самые душные зануды, которых вы когда-либо встречали. Если Рак – это вы, то не завидуем. И сочувствуем.

Дарья Лопушкова

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