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3 знака зодиака, которые не умеют прощать

SM News15 минут назад
Фото: SM News

С детства нам твердили: «Если виноват — попроси прощения!».

И в детстве это действительно помогало — обиды забывались и нас вновь принимали в игру. Отчего же во взрослой жизни все не так? И бывают люди, которые попросту не могут забыть наших промахов... Перед ними хоть сто раз извинись — бесполезно! Как ни странно, особенно много «непрощающих» принадлежат этим знакам зодиака.

Овен

Рожденные под знаком Овна — известные упрямцы, а их планета-покровитель Марс щедро наделяет их непримиримостью и воинственностью. Просить прощения у таких товарищей — дохлый номер. Если вы в чем-то перед ним провинились, Овен будет упрямиться до скончания веков, но не признает факт вашего искреннего раскаяния. Ведь простить — значит, по мнению представителя знака, сдать позиции. А на такое упрямые Овны не пойдут, даже не мечтайте!

Скорпион

Традиционно этому знаку приписывают такие качества, как злопамятность, мстительность, коварство. Но было бы ошибкой думать, что Скорпионы не склонны прощать именно из-за своей одиозности. Вовсе нет. Скорпионы в глубине души очень ранимы, и разрушить их доверие — все равно что разбить хрустальный бокал. Вроде бы и склеить можно, а все равно не то. Так и Скорпионы: стоит сделать что-то не так, и утраченного расположения не вернуть — тут-то и вступают в игру пресловутые коварство, мстительность и хитрость. А против них извинения бессильны.

Лев

Львы делятся на два лагеря: в первом — по-королевски великодушные представители знака, во втором же — обидчивые и склочные «кошки». Вот эти-то товарищи и не умеют от души прощать и забывать обиды. Как бы вы перед ними не винились, какие бы слова не говорили в свое оправдание — каменное лицо Льва даже не дрогнет в ответ. Ими руководит исключительно уязвленная гордость, под влиянием которой Львы не могут отпустить ваши грехи. Как же, вы же покусились на святое — осмелились обидеть Льва! Нет вам прощения.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

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