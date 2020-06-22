3 знака зодиака, которые не умеют прощать

С детства нам твердили: «Если виноват — попроси прощения!».

И в детстве это действительно помогало — обиды забывались и нас вновь принимали в игру. Отчего же во взрослой жизни все не так? И бывают люди, которые попросту не могут забыть наших промахов... Перед ними хоть сто раз извинись — бесполезно! Как ни странно, особенно много «непрощающих» принадлежат этим знакам зодиака.

Рожденные под знаком Овна — известные упрямцы, а их планета-покровитель Марс щедро наделяет их непримиримостью и воинственностью. Просить прощения у таких товарищей — дохлый номер. Если вы в чем-то перед ним провинились, Овен будет упрямиться до скончания веков, но не признает факт вашего искреннего раскаяния. Ведь простить — значит, по мнению представителя знака, сдать позиции. А на такое упрямые Овны не пойдут, даже не мечтайте!

Традиционно этому знаку приписывают такие качества, как злопамятность, мстительность, коварство. Но было бы ошибкой думать, что Скорпионы не склонны прощать именно из-за своей одиозности. Вовсе нет. Скорпионы в глубине души очень ранимы, и разрушить их доверие — все равно что разбить хрустальный бокал. Вроде бы и склеить можно, а все равно не то. Так и Скорпионы: стоит сделать что-то не так, и утраченного расположения не вернуть — тут-то и вступают в игру пресловутые коварство, мстительность и хитрость. А против них извинения бессильны.

Львы делятся на два лагеря: в первом — по-королевски великодушные представители знака, во втором же — обидчивые и склочные «кошки». Вот эти-то товарищи и не умеют от души прощать и забывать обиды. Как бы вы перед ними не винились, какие бы слова не говорили в свое оправдание — каменное лицо Льва даже не дрогнет в ответ. Ими руководит исключительно уязвленная гордость, под влиянием которой Львы не могут отпустить ваши грехи. Как же, вы же покусились на святое — осмелились обидеть Льва! Нет вам прощения.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

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