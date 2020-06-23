Высок риск потратить кругленькую сумму — финансовый гороскоп на 24 июня

Почему сегодня стоит следить за своими тратами внимательнее.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня могут спонтанно проявиться те противоречия, которые в последнее время накапливались в отношениях с начальством. В какой-то момент вы можете осознать, что то, что от вас ожидает начальство, в корне не соответствует тому, что вы сами хотели бы делать. Вместе с тем не следует забывать о исполнительской дисциплине и субординации.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам действовать открыто, дабы ваши поступки были совершенно прозрачны и находились в полном соответствии с существующими правилами и нормами закона. Любая ваша тайная деятельность вскоре станет явной и это может неблагоприятно отразиться на вашей репутации. Будьте готовы к проверкам, контрольным закупкам.

Близнецы

В этот день может возникнуть ситуация, которая может не позволить Близнецам работать в запланированном режиме. Это не лучшее время для освоения новой техники, пусконаладочных и ремонтных работ. Особенно часто могут выходить и строя компьютеры и электротехника. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности – велика вероятность мелкого производственного травматизма.

Рак ‌‌

Сегодня внешние обстоятельства не благоприятствуют Ракам в работе. Особенно это относится к деловым партнерским отношениям. Кроме того, это не лучший день для прямого контакта с клиентами, заказчиками. Если возможно, делегируйте эти полномочия деловым партнерам или напарникам. Наиболее удачное время дня, когда ваши инициативы будут успешными – утро.

Лев ‌‌

Это сложный день с точки зрения выполнения возложенных на Львов профессиональных обязанностей. Основную трудность могут составлять текущие дела, которые требуется выполнить с соблюдением всех формальностей. Например, вам будет непросто подготовить отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями. Непросто будет в точности выполнять технологические нормы.

Дева ‌

Девам сегодня звезды не советуют поддаваться на азартное желание поучаствовать в авантюрных финансовых проектах. Например, нежелательно вкладывать деньги в якобы высокодоходные паевые фонды или инвестиционные компании, занимающиеся игрой на бирже ценных бумаг. Бизнесменам не рекомендуется договариваться об оптовой закупке партий товара с целью перепродажи.

Весы ‌‌

Сегодняшний день может стать для Весов проблемным в том случае, если ваша деятельность плотно завязана на партнерское сотрудничество или оказание клиентских услуг. В том и другом случае вы можете столкнуться с нарушением обязательств. Например, клиент внезапно может отказаться от ваших услуг, хотя раньше проявлял заинтересованность.

Скорпион

Сегодня типичные Скорпионы смогут спокойно и результативно работать, если не допустят посторонние влияния на себя. Лишние контакты могут отнимать столь ценное рабочее время на несущественные дела и обсуждения. В результате этот день может сложиться суетливым, но мало результативным. Также не стоит распылять свои силы сразу на несколько направлений.

Стрелец

У Стрельцов это не лучший день для принятия финансовых решений и, в особенности, касающихся инвестиций в крупные и рискованные проекты. Наиболее преуспевают те, кто имеют стабильные условия работы и занимаются привычными рутинными делами. Утром на вашу банковскую карту могут поступить деньги.

Козерог

У Козерогов это один из тех дней, когда личная инициатива может быть наказуемой. Дело в том, что сегодня вы будет склонны поступать в соответствии со своими личными преставлениями, не особенно считаясь при этом с мнением близких вам людей. А это всегда чревато дополнительными осложнениями. Вместо конструктивной работы вы рискуете втянуть себя в конфликты.

Водолей

Водолеям не следует доверять поступающей сегодня информации. Прежде чем принимать её к сведению и формировать на её основе решения, следует проверить, насколько эта информация соответствует действительности. Также это не лучшее время для новых деловых знакомств. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными намерениями – не дайте себя обмануть.

Рыбы ‌‌

Основная задача сегодняшнего дня у Рыб – сберечь те наличные деньги, которыми вы на данный момент располагаете. А это будет непросто в связи с возрастающей нестабильностью бизнеса и увеличением вероятности материальных потерь. Воздержитесь от шопинга, дабы не возбуждать свои потребительские аппетиты. Работа в составе творческой группы может быть связана с путаницей и спорами.

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