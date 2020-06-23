Астрология огорода: как вырастить богатый урожай

То, что Луна управляет нашей жизнью, – давно не секрет.

Даже те, кто не верит в астрологию и не увлекается эзотерикой, знают, что от фазы Луны зависит все движение жидкостей на Земле: Луне подчиняются моря, океаны и даже жидкости нашего тела. О том, как использовать знания о Луне в сфере садоводства, читайте в этой статье.

Луна меняет знак каждые два-три дня, и благодаря такому достаточно быстрому ее движению мы имеем разные, постоянно меняющиеся условия для работы в саду. Мы расскажем о том, чем лучше заняться в огороде с 23 июня по 15 июля этого года.

23 июня – новая Луна в Раке

Рак – чрезвычайно плодородный знак, поэтому советуем удобрять и поливать землю именно сейчас, почва заберет все самое нужное.

24, 25 июня – Луна во Льве растет

В эти дни не стоит сажать семена и пересаживать растения: могут не прижиться.

26, 27 июня – Луна в Деве растет

Дева любит уборку, избавление от всего лишнего. Поэтому сегодня хорошо бы удалить все сорняки. А вот сажать ничего не рекомендуется, хоть и фаза Луны – растущая – благоприятна для посева.

28, 29 июня – Луна в Весах растет

Луна в Весах благоволит высадке и посеву плодово-ягодных культур. Тем более, что Луна растет – идеальный период!

30 июня, 1 июля – Луна в Скорпионе растет

Очень хорошее время практически для любых манипуляций с растениями: можно сажать, пересаживать, удобрять, опрыскивать от вредителей.

2, 3 июля – Луна в Стрельце растет

Крайне нежелательно что-то делать с плодово-ягодными культурами в это время. Также будьте внимательны с острыми садовыми инструментами: когда Луна в знаках огня, можно легко пораниться.

4-6 июля – Луна в Козероге полная

Хороши любые садовые работы, которые не задевают корней растений: корневая система становится уязвимой и ее легко нарушить.

7, 8 июля – Луна в Водолее убывает

Ничего не сажайте и не пересаживайте в это время, тем более, Луна убывает. А вот опрыскивать растения от вредителей очень даже можно.

9, 10 июля – Луна в Рыбах убывает

Нежелательно обрабатывать растения от вредителей, когда Луна в Рыбах. Зато можно заняться посевом того, что потом будет использовано в качестве заготовок на зиму: помидоры, капуста, клубника.

11-13 июля – Луна в Овне убывает

В это время можно только срезать цветы и собирать плоды: никакого посева и пересаживания.

14,15 июля – Луна в Тельце убывает

Луна в Тельце еще плодороднее, чем в Раке: сейте, сажайте, пересаживайте. Заметьте, однако, что Луна убывает, поэтому период чуть менее удачный для посева, чем мог бы быть.

Дарья Лопушкова

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