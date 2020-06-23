Что вас приводит в бешенство, согласно знаку зодиака

Человеческое терпение не безгранично, однако если одни люди могут максимально абстрагироваться от раздражающего фактора и не срываться по пустякам, то других выводит из себя любая мелочь и они с трудом контролируют свои эмоции.

Но каким бы терпеливым ангелом вы не были, наверняка найдется что-то, способное довести вас до белого каления.

Авторитарные представители данного знака зодиака придут в бешенство из-за того, что кто-то попытается навязать им свое мнение или сделать то, что им не по нраву. А если кто-то еще вздумает поставить под сомнение их лидерские качества, то этого «смельчака» точно не ждет ничего хорошего – Овны запомнят обидчика и при первом удобном случае отплатят ему той же монетой.

Упрямых и консервативных представителей данного знака зодиака легко вывести из себя, если начать их поторапливать, слишком бурно выражать свои чувства или идти против их воли. Если вы не хотите, чтобы вас испепелили взглядом и объявили персоной нон грата, то попробуйте поменьше эмоционировать и все спорные моменты решайте мирным путем.

Противоречивые и гиперобщительные представители данного знака зодиака считают, что они лучше всех остальных, поэтому критика и наличие соперника может довести их до белого каления. Если вы не хотите испытывать терпение Близнецов, то просто не ступайте с ними в спор, а заодно не забывайте хвалить – так надежнее.

Ранимые и чувствительные представители данного знака зодиака впадают в настоящую истерику при виде хаоса. Они терпеть не могут беспорядок и вряд ли захотят иметь дела с теми, кто не готов придерживаться элементарных правил. И даже если ваше представление о чистоте будет отличаться от того, что нарисовали себе Раки, то вам придется как-то подстроиться, иначе с вами просто перестанут общаться.

Эти царственные особы вряд ли придут в восторг от того, что кто-то захочет спихнуть их с пьедестала и занять их место. Они яростно будут отстаивать свое право на лидерство и свободу, и никому не позволят собой командовать (ну, если только немного, да и то, в спальне за закрытыми дверями).

Практичные и даже педантичные представители данного знака зодиака испепелят любого, кто посмеет нарушить установленный порядок и внести коррективы в их планы. У Дев должно быть все четко и по графику – и точка. Шаг в лево или шаг в право недопустим (для вашей же пользы и сохранения отношений).

Аристократичные представители данного знака зодиака терпеть не могут жестокость и «дешевые понты». Они всегда выбирают все самое лучшее – если свидание, то в дорогом ресторане, если жилье, то непременно в центре, если отдых, то в роскошном месте, а если наряды, то только дизайнерские и с хорошим лекало. Фейки или имитация бурной жизни – это точно не к ним. У них и так все отлично.

Жесткие и категоричные представители данного знака зодиака выскажут все, что думают тем, кто захочет научить их уму-разуму или начнет читать мораль (по поводу и без). Этот смельчак рискует не только нарваться на грубость, но и приобрести злопамятного и весьма мстительного врага. Скорпионы весьма изобретательны и придумают, как (и когда) лучше отомстить.

Лицемерие, пустословие, жадность и глупость окружающих приводит в бешенство этих активных представителей знака зодиака. Стрельцы стремятся окружить себя людьми, которые соответствуют им самим, и с легкостью прощаются с теми, кто по каким-то пунктам до них «не дотягивает».

Хотите вывести из себя консервативных и трудолюбивых представителей данного знака зодиака? Тогда действуйте спонтанно и непредсказуемо. А если вы еще «подключите» лень, глупость или упрямство, то точно получите метающего гром и молнии Козерога.

Изобретатели и авантюристы (в хорошем смысле этого слова), Водолеи терпеть не могут какие-то правила и рамки. У них свое особое мышление и свой взгляд на вещи, поэтому они точно не будут меняться или подстраиваться под других. Хотите вывести их из себя? Тогда сначала долго и нудно зачитайте свод правил и ограничений, а затем принудите заняться каким-то скучным делом.

Мечтательные и справедливые представители данного знака зодиака выходят из себя, если им приходится иметь дело с необязательным человеком, который не берет ответственность или подставляет других. Идти против них (или их принципов) – это легкий способ попасть в немилость и обрести врага в их лице.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.