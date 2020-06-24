Гороскоп на неделю 22-28 июня 2020 года для каждого знака

Гороскоп на неделю 22-28 июня 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Овен ‌‌

Овны смогут реализовать творческие планы на этой неделе. Возможно, вам потребуется помощь друзей или к вам обратятся за помощью – ищите опору в бескорыстных отношениях. У некоторых из вас проявятся экстрасенсорные способности, умение предвидеть некоторые события накануне. Это поможет увернуться от возможных неприятностей. Потребность в самостоятельном поведении будет так велика, что вы пойдете на конфликт с теми, кто урезает вашу свободу. Постарайтесь направить свои силы в позитивное русло. Также это хорошее время для конкретных поступков и инициатив в достижении желаний. Обязательно соизмеряйте свои действия со своими принципами и не допускайте расхождения – это очень важно для личностного и духовного роста.

Телец

У типичных Тельцов на этой неделе усиливается тяга ко всему загадочному и таинственному. Возможно, произойдет нечто такое, что заставит вас провести целое расследование. Не старайтесь громко заявить о себе и как-то выделиться – это не даст желаемого результата. Внешние обстоятельства будут складываться не так, как вы себе представляли, однако это вовсе не означает, что вам нужно следовать общепринятым нормам поведения. Многие вопросы вы сможете успешно урегулировать методами тайной дипломатии. Конец недели складывается благоприятно для встречи с влиятельными людьми в приватной обстановке. Возможно, вы заручитесь поддержкой покровителя. На этой неделе вам будет важно научиться гасить свои амбиции и сотрудничать с другими людьми, оставаясь при этом скромными и незаметными.

Близнецы

У Близнецов эта неделя складывается гармонично для учебы и поездок. Повезет тем, кто много времени проводит в интернете. Вы сможете найти новых друзей и единомышленников, живущих неподалеку. Это та самая неделя, когда вы можете почувствовать себя частью большого и дружного коллектива. Не отказывайте в помощи, если вас о чем-то попросят. Бескорыстная поддержка близких вам по духу людей – это как раз то, что сейчас вам необходимо. Многие будут настроены на романтическую волну. Во время дальних поездок могут произойти романтические знакомства, которые будут стремительно развиваться, однако и быстро заканчиваться. Звезды советуют не витать в облаках, чтобы не пришлось потом разочаровываться. В конце недели может исполниться ваше заветное желание.

Рак ‌‌

Раков ожидает необычная неделя с приключениями и яркими впечатлениями. Это те дни, когда с вами могут произойти маленькие чудеса. Вы можете совершить такие поступки, которые удивят не только окружающих, но и вас самих. Те, кто прежде нравился вам, вдруг покажутся неинтересными и скучными. И наоборот, вы вдруг начнете симпатизировать тем, кого раньше не замечали. Не исключено стремительное романтическое приключение, любовь с первого взгляда. Также вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей. Вы добьетесь близких отношений с понравившимся вам человеком, поэтому не бойтесь идти на риск – ваша смелость будет высоко оценена. Кроме этого, вы будете способны решительно отстаивать свои интересы и добиваться признания.

Лев ‌‌

Львы на этой неделе будут уделять внимание партнерским отношениям. Тема развития любовных связей будет волновать и будоражить воображение. Если вы свободны от семейных и брачных обязательств, то сможете легко привлечь представителей противоположного пола. Мужчины станут чаще замечать хорошеньких и ярких женщин, ведущих себя неординарно. Женщины станут обращать внимание на состоявшихся самодостаточных мужчин. Любовным парам, которые давно встречаются, в конце недели можно объявить о помолвке. Также это благоприятное время для заключения брака, свадебного путешествия и романтических знакомств во время поездки. Студенты смогут благополучно сдать экзамены, зачеты, контрольные работы. Чем раскованней вы себя будете вести в эти дни, тем успешнее они пройдут.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам на этой неделе переключиться на такие практические дела, как наведение порядка в быту, ремонт, чистка вещей домашнего обихода. Но не стоит увлекаться экспериментами и перестановкой мебели – пройдет эта неделя, и вы заскучаете по старой «картине» жилища. В конце недели позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках. Они обязательно оценят это, и ваши отношения станут прочнее. Можно решать вопросы с наследством, составлять завещания, брать и давать деньги в долг. Рекомендуется обращать больше внимания на структуру своего питания – в этом залог хорошего самочувствия. Можно несколько дней посидеть на легкой оздоровительной диете.

Весы ‌‌

Вся эта неделя пройдет замечательно для влюбленных Весов. Возрастет ваш интерес к представителям противоположного пола. Вы проявите чудеса изобретательности и фантазии, чтобы добиться расположения тех, кому симпатизируете. Поэтому если вы одиноки, не пропускайте приглашений на увеселительные мероприятия, семейные торжества. Вместе с тем, звезды советуют женщинам не флиртом слишком много и следить за реакцией мужчин. Ведь в этот период резко возрастет ваша сексуальная привлекательность, и некоторые мужчины могут повести себя излишне настойчиво. Отношения некоторых влюбленных могут дозреть до законного брака. Смело объявляйте знакомым о помолвке и подготавливайтесь к свадебному торжеству.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе следует уделить больше внимания отношениям с родителями и родственниками. Возможно, вам потребуется проявить заботу о заболевших близких. Отношения в семье складываются намного мягче и гармоничнее, чем были в последнее время. Однако важно помнить, что забота выражается не столько в словах, сколько в конкретных практических делах. Таких, как уборка квартиры, приготовление еды, обеспечения домочадцев всем необходимым. Сделайте что-нибудь по дому, решите бытовые вопросы, помогите своим родителям. Удачное время для приобретения вещей длительного пользования (например, холодильника).Также это хорошее время для работы на дачном садово-огородном участке. Наведение порядка в окружающем вас пространстве – это как раз то, что необходимо делать в первую очередь. Косвенно это может положительно отразиться на состоянии здоровья.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе будет много приятного общения. Успешно проходят контакты, поездки. Кроме того, это отличное время для учебы, особенно самостоятельной. Также вы можете открыть для себя какое-то увлекательное занятие. Не исключено, что много свободного времени будет проходить в компьютерных играх. Кроме того, активизируются ваши любовные отношения. Если у вас пока нет второй половинки, то предпримите усилия, чтобы исправить это положение. В конце недели вам может повести. Одинокие Стрельцы познакомятся в дороге или в кафе с представителем противоположного пола. Такое знакомство вполне может стать началом новых романтических отношений. Причем, любовная связь, начавшаяся в эти дни, закрепится всерьез и надолго. А еще на этой неделе вы сможете занять лидирующие места в спортивных и конкурсных состязаниях.

Козерог

Козерогам звезды советуют посвятить эту неделю укреплению отношений в семье. И самое лучшее, что вы могли бы тут сделать для близких – выполнить накопившиеся хозяйственно-бытовые дела. Меньше слов – больше дел: вот что должно стать девизом этой недели. Так что смело устраивайте грандиозный ремонт в квартире. У вас будет достаточно энергии, чтобы в ускоренном темпе все отремонтировать. Тем более, все домочадцы проявят энтузиазм и будут всячески вам помогать. К концу недели вы увидите первые позитивные результаты своей деятельности. К счастью, у вас вырастут доходы, и вы сможете купить функциональные товары для дома. Также это хорошее время для подведения промежуточных итогов в семейных делах, особенно касающихся подсчета финансового баланса и планирования расходов на перспективу.

Водолей

На этой неделе к Водолеям могут прийти хорошие известия через знакомых или соседей. Вся эта неделя будет связана с активными контактами. Круг вашего общения обновится и расширится. Возможно, вам предстоит много времени потратить на решение проблем других людей, причем вы будете делать это бескорыстно. Некоторым Водолеям предстоит небольшая поездка к родственникам или они приедут к вам. Вы будете чувствовать себя хорошо, если удастся держать под контролем свои личные дела. При этом вы сможете в любой момент обратиться за помощью к знакомым – они не откажут. Вам придется проводить много времени в поездках и телефонных разговорах. Вы будете необычайно легки на подъем.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам на этой неделе активнее заниматься решением материальных вопросов – это направление, в котором вы преуспеете. Вы поступите правильно, если сосредоточитесь на работе, на поиске источников дохода. Если у вас нет работы, то к концу недели вы её найдете. Также вам предстоит похлопотать над ремонтом или заменой бытовой техники. Кроме того, это хорошее время для проявления милосердия к нуждающимся людям, бескорыстного служения духовным идеалам. Верующим рекомендовано много времени уделять молитве, медитации. Успешно решаются вопросы, связанные с расследованиями. Можно находить себе место для уединения и заниматься духовными практиками.