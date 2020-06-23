Календарь Майя: какую судьбу вам предсказали мудрые индейцы

Наверное, не существует человека, который не слышал бы о древней цивилизации Майя.

Мудрые ацтеки не только напророчили нам конец света, но и оставили кое-какую надежду – руководство по определению своего жизненного пути и внутренней энергии.

Для того, чтобы понять, кто ты есть, надо произвести несложные математические расчеты. Узнать свой Кин Судьбы и Печать рождения – звучит, конечно, очень загадочно.

Ну что ж, перейдем к делу. Все, что вам сейчас понадобится – ваша дата рождения и таблицы расчетов Майя.

Сначала установите свое число года. Если вы родились 26 июля или после, число будет таким же, как и год вашего рождения. Если до – от вашего реального года рождения отнимите единицу. Теперь отыщите слева полученный год рождения – справа ему будет соответствовать число года рождения, оно нам и нужно.

1961, 2013, 2065 – 164

1960, 2012, 2064 – 59

1959, 2011, 2063 – 214

1958, 2010, 2062 – 109

1957, 2009, 2061 – 4

1956, 2008, 2060 – 159

1955, 2007, 2059 – 54

1954, 2006, 2058 – 209

1953, 2005, 2057 – 104

1952, 2004, 2056 – 259

1951, 2003, 2055 – 154

1950, 2002, 2054 – 49

1949, 2001, 2053 – 204

1948, 2000, 2052 – 99

1947, 1999, 2051 – 254

1946, 1998, 2050 – 149

1945, 1997, 2049 – 44

1944, 1996, 2048 – 199

1943, 1995, 2047 – 94

1942, 1994, 2046 – 249

1941, 1993, 2045 – 144

1940, 1992, 2044 – 39

1939, 1991, 2043 – 194

1938, 1990, 2042 – 89

1937, 1989, 2041 – 244

1936, 1988, 2040 – 139

1935, 1987, 2039 – 34

1934, 1986, 2038 – 189

1933, 1985, 2037 – 84

1932, 1984, 2036 – 239

1931, 1983, 2035 – 134

1930, 1982, 2034 – 29

1929, 1981, 2033 – 184

1928, 1980, 2032 – 79

1927, 1979, 2031 – 234

1926, 1978, 2030 – 129

1925, 1977, 2029 – 24

1924, 1976, 2028 – 179

1923, 1975, 2027 – 74

1922, 1974, 2026 – 229

1921, 1973, 2025 – 124

1920, 1972, 2024 – 19

1919, 1971, 2023 – 174

1918, 1970, 2022 – 69

1917, 1969, 2021 – 224

1916, 1968, 2020 – 119

1915, 1967, 2019 – 14

1914, 1966, 2018 – 169

1913, 1965, 2017 – 64

1912, 1964, 2016 – 219

1911, 1963, 2015 – 114

1910, 1962, 2014 – 9

Теперь нужно установить число месяца рождения. Обратите внимание, что для ряда чисел в июле – свое число месяца.

25.07 – 104

26.07 – 0

27.07 – 1

28.07 – 2

29.07 – 3

30.07 – 4

31.07 – 5

Август – 5

Сентябрь – 36

Октябрь – 66

Ноябрь – 97

Декабрь – 127

Январь – -102

Февраль – -71

Март – -43

Апрель – -12

Май – 18

Июнь – 49

Июль – 79

Теперь сложите три числа: число года, месяца и число дня рождения – так вы получите Кин Судьбы. Если он больше 260, то отнимите 260. Если он меньше или равен нулю, то прибавьте 260. Полученное число будет означать ваш Кин Судьбы.

Для наглядности рассчитаем Кин Судьбы Леонардо ДиКаприо, который родился 11 ноября 1974 года:

Число года – 229,

Месяц – 97,

Дата рождение – 11.

Кин Судьбы: 229 + 97 + 11 = 337

Из 337 вычитаем 260 и получаем 77.

Ему соответствует Печать красной змеи.

Характеристика вашего Кина Судьбы по календарю Майя:

Промежуточные числа формируются путем прибавления 20- ок к предыдущему.

Печать красного змея (от 1 до 241)

Вы тот, кто должен начинать все новое. Придумывайте и создавайте, не стесняйтесь себя и проявляйте инициативу. Будьте великодушны – это ваш конек.

Печать белого ветра (от 2 до 242)

Вы тот, кто много говорит, но мало слушает. Передавайте информацию, но не забывайте тщательно изучить то, что собираетесь сообщить миру. Убеждайте, вас должны слушать.

Печать синей ночи (от 3 до 243)

Вы тот, кому тесно в рамках и схемах. Ориентируйтесь наобум, пробуя возможности, рассыпанные вокруг вас. Не заставляйте себя жить по правилам, вы – по-настоящему свободный человек!

Печать желтого семени (от 4 до 244)

Стабильность – ваше второе имя. Вы создаете себе цель и идете к ней – упорно и последовательно. Никакого риска, только трезвый расчет. Вы король выносливости и напористости.

Печать красной змеи (от 5 до 245)

Вы тот, кто думает головой, а не сердцем. Вам разум – штука очень точная, на него можно положиться. Принимайте собственные решения, не идите на поводу у эмоций.

Печать белого моста между мирами (от 6 до 246)

Вы тот, кому претит скука и бездействие. Ваша душа жаждет дальних дорог и странствий, а сердце – жарких страстей. Не лишайте себя удовольствия, пускайтесь в пляс с жизнью!

Печать синей руки (от 7 до 247)

Вы тот, кто привык делать, а не говорить. Ваша жизнь тогда наполнена смыслом, когда вы работаете. Делайте только то, к чему лежит ваша душа – и успех не заставит себя долго ждать.

Печать желтой звезды (от 8 до 248)

Красота внутри вас, и вы это знаете. Показывайте окружающим, как прекрасен этот мир, и вы достигнете блаженства. Вы как никто другой умеете увидеть суть и гармонию мира.

Печать красной луны (от 9 до 249)

Вы тот, кого называют честным и чистым. Будьте в согласии с собственной совестью, прямо заявляйте о своих мыслях и желаниях, и награды не заставят ждать. Ваша интуиция тем ярче, чем яснее ваши помыслы.

Печать белой собаки (от 10 до 250)

Вы тот, кто знает, что такое любовь и привязанность. Страсть и высокие чувства известны вам в полной мере. Любите, испытывайте яркие эмоции, а этом – ваше я.

Печать синей обезьяны (от 11 до 251)

Вы человек, который понимает, что жизнь – это игра. Вы можете показать всем и в первую очередь – самому себе, что нет ничего такого, над чем нельзя посмеяться.

Печать желтого человека (от 12 до 252)

Вы тот, кто, заручившись поддержкой родных и близких, сам выберет свой путь. Полагаясь на окружение, вы принимаете самостоятельные решения, и в этом ваша сила.

Печать красного небесного странника (от 13 до 253)

Вы – само непостоянство, искатель приключений. Вы не из тех, кто будет сидеть на одном месте. Перемена мест и странствия – ваше все.

Печать белого колдуна (от 14 до 254)

Природа наградила вас сильнейшей интуицией: вы видите то, что не подвластно окружающим. Ищите людей, которым вы могли бы доверить ваше знание. Общайтесь с теми, кто достоин этого.

Печать синего орла (от 15 до 255)

Вы тот, кто может беспристрастно оценить ситуацию, человека. В ваших руках – миллион возможностей. Остерегайтесь чрезмерного тщеславия, планируйте жизнь и помогайте в этом другим.

Печать желтого воина (от 16 до 256)

Вы отважны и сильны духом. Все ваши победы – результат честного боя, который вы ведете по всем правилам. Помните о том, что эмоции скрашивают жизнь, не полагайтесь только лишь на разум.

Печать красной земли (от 17 до 257)

Это печать победителя! Стройте свою жизнь, семью, дело – люди должны доверять вам. Не бойтесь проявить инициативу – вы тот, кому это удается лучше других.

Печать белого зеркала (от 18 до 258)

Вы тот, кого называют интровертом. Все влияет на вас, и вы влияете на все. Внутри вас – огромный океан, в котором бушуют эмоции – с помощью них вы формируете атмосферу вокруг.

Печать синего шторма (от 19 до 259)

Для вас крайне важно меняться, не оставаясь на месте. Совершайте что-то новое каждый день, не оборачиваясь в прошлое и не смотрите на других. Решайтесь!

Печать желтого солнца (от 20 до 260)

Вы тот, кого все любят. Помните, что являясь примером для подражания, вы несете большую ответственность перед теми, кто поклоняется вам.

Дарья Лопушкова

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