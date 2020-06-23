Как победить плохое настроение

У каждого человека есть собственные причины для плохого настроения: погода, работа, проблемы в семье.

У одних плохое настроение бывает редко, а у некоторых – чуть ли не через день. Не надо обвинять в своем плохом настроении окружающих. Важно постараться осознать, что вас так задело в ситуации, и по какой причине оно испортилось. Это поможет вам постепенно стать хозяином своего настроения. А пока давайте посмотрим, что можно предпринять:

1. Съесть что-нибудь вкусное. У каждого человека свои предпочтения, но на настроение влияет только сладкая и жирная пища (шоколад, мороженое, чипсы и т.п.), так как при ее употреблении в мозг поступает сигнал об удовольствии и успокоении. Если вы бережете фигуру, переходите к следующему пункту.

2. Заняться уборкой. Монотонная и достаточно утомительная, на первый взгляд, работа хорошо отвлекает от грустных мыслей, а физическая нагрузка снижает в организме гормон стресса – кортизол. А уж результат от чисто убранной квартиры точно поднимет настроение!

3. Занятия спортом или длительная прогулка. Подходящий вариант для тех, кто борется с лишним весом или любит спорт. После пятнадцати минут занятий в мозг начинает поступать сигнал удовольствия, как после вкусной еды.

4. Поспать. «Утро вечера мудренее», как известно из русских сказок. Если есть возможность и желание - спите. Возможно, вы просто устали и утром причина плохого настроения покажется сущей ерундой.

5. Посмотреть смешной фильм. Смехотерапия признана в мире одной из самых действенных даже в борьбе с тяжелыми заболеваниями. С плохим настроением она уж точно справится!

6. Встретиться с друзьями. Прекрасный вариант в том случае, если ваши друзья – позитивные люди. Если же обычно именно вы вытаскиваете их из «депрессий», поищите другое решение.

7. Завести домашнего питомца. Если вы любите всякую живность и не страдаете аллергией – это хороший способ. Однако сначала подумайте, не испортится ли ваше настроение еще сильнее от необходимости за ним ухаживать.

8. Займитесь любимым делом. Чтобы это ни было, от вышивания бисером до сборки моделей самолетов, хобби – лучшее спасение от хандры. Конечно, в том случае, если оно у вас есть.

9. Помочь тем, кому еще хуже. Часто помощь нуждающемуся помогает понять, что у вас на самом деле все не так уж плохо, а, возможно, даже хорошо. Вы не только поможете ближнему, отвлечетесь от своих проблем, но и поднимете настроение сразу двум людям.

10. Поменяйте домашнюю обстановку. Не обязательно кардинально. Присмотритесь внимательно и попробуйте почувствовать, чего не хватает в вашем жилище: внесите несколько ярких цветовых пятен (подушки или картины), добавьте освещения, уберите надоевший ковер. Не напрасно же придумали цветотерапию!

11. Путешествуйте. Периодическая смена обстановки прекрасно влияет на настроение. Необязательно уезжать далеко. Часто поездка на выходные или просто поход в музей дают так необходимый вам заряд бодрости.

Марина Басманова

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