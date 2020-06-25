Астролог раскрыл значения автомобильных номеров

О том, что цифры хранят различные тайны, известно давно.

При этом астрологи утверждают, что можно просчитать конкретный автомобильный номер. К примеру, номер вашей машины С123ВФ199. Нужно сложить все цифры в автомобильном номере. Получаем 25. Теперь складываем эти две цифры. Результат получается 7.

Это и есть та самая сакральная цифра, характеризующая ваш автомобиль. Во время расчетов цифры нужно складывать до тех пор, пока не получится однозначное число. Всего существует девять типов автомобилей.

1 - машина для путешествий и длительных поездок. На ней безопасно можно ездить даже за границу.

2 - автомобиль для деловых и рабочих поездок.

3 - такая машина благоприятно влияет на финансовые дела ее хозяина.

4 - поможет своей энергетикой творческой личности.

5 - такая машина просто идеальна для поездок на отдых. В качестве рабочей "лошадки" она категорически не подходит.

6 - это чисто семейный автомобиль. Его энергетика укрепляет семейные узы.

7 - это машина-кокон, где ее владелец может укрыться от внешнего мира. Автомобиль для одиночек.

8 - под данной цифрой скрывается автомобиль с энергетикой успеха. Чем бы вы не занимались, удача всегда будет на вашей стороне.

9 - машина для госслужащих, политиков, адвокатов и т.п.

А какой ваш автомобиль, согласно астрологических расчетов? Поделитесь своей историей в комментариях.

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