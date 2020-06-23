Самые стойкие знаки зодиака по мнению астрологов

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых легче справляются с реальностью.

Стрелец. Представители знака обладают невероятной силой, в связи с тем, что живут в собственном мире. У них сформированы свои защитные механизмы и способы справляться с трудностями. Стрельцы подвержены стрессам, ими может овладеть повседневность. Однако все трудности они преодолевают намного лучше, чем кто-либо другой. Стрельцы всегда знают, что все будет хорошо.

Овен. Представили знака наделены вспыльчивым и энергичным нравом, в связи с чем они часто ввязываются в неприятности. Возможно Овны именно поэтому так сильны, что всегда справляются с последствиями своих поступков. Они достаточно упрямы, а сильны именно из-за упрямства. Представители знака любят форсировать свои мнением, что делает их устойчивыми к негативным эмоциям.

Лев. Представители знака настойчивы. Они выстоят перед любыми трудностями. Левы никогда не покажут свою обеспокоенность. Они наделены удивительной душевной силой. Львы всегда настроены на успех. Они твердо и уверенно стремятся к цели, несмотря на преграды, возникающие на пути. Представители знака имеют эмоциональный щит, хотя и не лишены чувств полностью.