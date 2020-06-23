Имена мужчин-обманщиков, которые врут и не краснеют

Имя определяет судьбу человека и характер.

С именем ребёнок получает определённый набор качеств. Некоторые из них имеют негативный оттенок. Давайте узнаем, какие имена влияют на способность врать, и какие мужчины обманывают чаще других!

Артём

В большинстве жизненных ситуаций Артём - открытый человек. Но для достижения своих целей способен выстроить хитрый план. Многие даже не догадываются, что он пытается их обмануть.

Ему важен результат, а способы имеют второстепенное значение. Он способен манипулировать и играть на чувствах других людей.

Вадим

У этого мужчины есть способность не отвечать прямо на поставленный вопрос. Он способен извиваться, но открыто правду не скажет.

Что творится в голове Вадима, знает только он сам. Даже близкие люди не уверены, что могут ему доверять. Вадим скрытен и всячески старается защитить свой внутренний мир.

Тарас

Врёт, как дышит! Ему важен обман ради обмана, а не для достижения целей. Даже в дружеской болтовне факты из жизни обрастают каждый раз новыми подробностями.

Хотя у него есть интуиция, и он прекрасно понимает, когда ложь уместна, а когда - нет. Знакомые Тараса со временем замечают, что он врёт, и прекращают с ним общаться.

Емельян

Емельян - самый настоящий льстец. У него хорошо развиты умственные способности, и он быстро поднимается по карьерной лестнице.

Не любит конкурентов, поэтому старается подсидеть или выжить сильного игрока. Емельян - эгоист, поэтому врёт даже любимым и близким людям.

Геннадий

Мужчины с таким именем становятся заложниками своего обмана: они начинают верить в ложь, которую сами и придумали.

Он не всегда получает пользу от обмана. Не станет лгать в серьёзных вопросах. Геннадий может приврать в каких-то мелочах, и этот обман часто остаётся незамеченным.

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