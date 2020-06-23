Хиромантия: сколько браков и детей у вас будет

Для начала этого эксперимента вам необходимо выставить перед собой правую или левую реку (зависит от того, правша вы или левша). Линия брака находится слева ниже мизинца, как указано на фото.

blackpantera.ru

Одна черта означает длительные отношения и прочную связь со своим избранником. Несколько невыразительных черт говорит о непродолжительных несерьезных отношениях. Одна четкая глубокая линия говорит о прочной связи, которая может перерасти в законный брак.

Что касается детей, линии, определяющие сколько у вас будет детей, находятся перпендикулярно линии отношений (смотрите фото).

Так, количество небольших черточек указывает на то, сколько у вас будет детей. Также обратите внимание на длину линий: короткая означает рождение девочки, а длинная - рождение мальчика. Короткое расстояние между линиями указывает на небольшую разницу в возрасте детей, а длинное - разницу побольше. Черты, которые расположены ближе к ребру ладони говорят о раннем рождении детей, и наоборот.

Если линии на руке женщины образуют букву V, это говорит о том, что может родиться двойня.

Этот тест нужно проводить несколько раз в своей жизни, так как с течением обстоятельств и событий, линии супружества и детей меняются.

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