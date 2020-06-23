Имена женщин, которые никогда не будут бедными

От того, какое имя дано человеку, зависит и то, как будет дальше складываться его жизненный путь.

Одно из пожеланий, которое родители хотят дать своему ребенку в будущую жизнь – это пожелание богатства и процветания. Какие же женские имена могут нести в себе такое послание?

Для начала, начнем не с самых распространенных имен. Это: Аурика, Аурелия – золото, Дарина – обладающая дарами, богатая, Динара – производная от названия золотой монеты (динар), Евпраксия – процветающая, Зара, Злата, – золотая, золотко, Карина – дорогая, Лукреция – богатая, Мира,– преуспевающая, Одетта – богатая, Фируза – успешная, Эмма – драгоценная, Эсмеральда – изумруд, Ядвига – богатая воительница. Это далеко не полный список имен, которые в переводе на различные языки мира означают: богатство, деньги, процветание, название драгоценных металлов и пр. Все эти имена объединяет одно простое правило – если девочку будут звать например, «золотая», вполне возможно для нее и для мира станет чем-то привычным то, что она должна быть «в золоте», «окруженная золотом». Это своеобразное послание миру, а так же формирование мнения о себе как о той, кто достойна быть «в золоте».

Есть и другой подход: с помощью имени наделить ребенка теми качествами, которые, с точки зрения родителей, будут способствовать получению богатства. Здесь уже больше известных и часто встречающихся. Василиса, Василина, Регина – королева, царица, а высокое положение обычно связано с богатством. Виктория, Ника, Николь, Вероника – победительница, а значит, ее в жизни ждет успех, а где успех, там и благосостояние. Влада, Владислава – обладающая славой, а слава и богатство могут идти рука об руку друг с другом. Кира, Сара – госпожа, а значит, есть кем и чем повелевать, что предполагает достаток. Ольга, София – мудрая, а значит, эта мудрость поможет ей стать богатой и процветающей. Принцип здесь точно такой же – при помощи имени в девочке пытаются развить необходимое качество, соединить ее с ним.

Диана Сабитова

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