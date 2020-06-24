Держите деньги в надежном месте — финансовый гороскоп на 25 июня

Почему сегодня не стоит менять, давать или брать деньги в долг?

Овен ‌‌

Овнам сегодня не следует доверять тем людям, которых вы мало знаете или которые что-то скрывают от вас. Это не лучшее время для деловых контактов, поездок, встреч, торгово-закупочной деятельности. Старайтесь не браться сразу за множество дел, не распыляйте свои усилия на разные направления. Перепроверяйте информацию на предмет достоверности, прежде чем использовать ее при принятии решений.

Телец

В вопросах расходования денег звезды советуют Тельцам проявлять больше практичности. Не стоит вкладывать деньги в долгосрочные проекты, прибыль от которых предполагается получить нескоро. Есть риск потери денег при вложении в паевые инвестиционные фонды. Работа в составе группы единомышленников может принести вам убытки – не слушайте ничьих советов.

Близнецы

Близнецам не следует питать иллюзий относительно ваших отношений с начальством. Несмотря на желание проявлять инициативу в делах, нелишним будет подстраховаться и спросить у начальства разрешения на те или иные свои действия. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве.

Рак ‌‌

Ракам в этот день следует опасаться повышенного внимания к своей работе со стороны представителей фискальных властей. Если вы не знаете каких-то правил и норм закона, то это не освобождает вас от ответственности. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, старайтесь действовать открыто и обходить стороной людей с криминальным прошлым или занимающимися теневым бизнесом.

Лев ‌‌

У Львов сегодняшний день складывается неблагоприятно для составления долгосрочных планов. Многие дела могут пойти у вас по неожиданному сценарию. Возможно, на первый план выйдут совсем не те дела, которые вы себе планировали. Также в результате неожиданного изменения обстоятельств вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Не лучшее время для поисков инвесторов.

Дева ‌‌

У Дев для сегодняшнего дня характерно изменение внешних обстоятельств, которые в большей степени будут препятствовать вашим инициативам, нежели помогать им. Кроме того, у вас не будет достаточной уверенности в правильности своего поведения, чтобы вступать в борьбу с этими обстоятельствами. Возможно, имеет смысл просто переждать время, чем бороться с ветряными мельницами.

Весы ‌‌

Весам рекомендуется быть предельно внимательными и корректными в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Не следует доверять кому-либо из них свои секреты или профессиональные хитрости. Эти сведения не останутся только между вами и могут неблагоприятно отразиться на вашей репутации. Также воздержитесь от критических замечаний в чей-либо адрес.

Скорпион

Если в распоряжении Скорпионов сегодня появятся заемные финансовые ресурсы, то не торопитесь их расходовать. Крайне нежелательно занимать деньги под вложение в спекулятивные проекты в надежде на получение сверхприбыли. Также это не лучший день для обмена валюты. Бизнесменам рекомендуется удерживать себя от азартного желания вложить деньги в рискованные проекты.

Стрелец

Нелегко складывается этот день для тех Стрельцов, кто работает на арендуемой площади или ведет партнерский бизнес. Контакт с арендодателем может привести к ужесточению его требований к условиям содержания помещения и увеличению накладных расходов с этим связанных. С другой стороны можно ставить вопрос о снижении арендной платы.

Козерог

Основной проблемой этого дня у Козерогов может стать трудность с концентрацией на каком-то одном главном деле. Вы будете склонны браться сразу за множество дел и направлений, и в итоге не доводить ни одного из этих дел до конца. Кроме того, вас будут отвлекать от работы посторонние контакты. Не допускайте распыления своих сил на множество мелких дел.

Водолей

У Водолеев это не лучший день для вложения финансовых ресурсов в оптовые закупки товара с целью его перепродажи. Одноразовый спекулятивный бизнес может не дать вам ожидаемой прибыли. Более того, финансово рискованные сделки скорее могут привести вас к убыткам, поскольку будет крайне сложно учесть фактор неопределенности.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня не следует ставить перед собой задачи непременно завершить какой-либо проект. Именно на стадии завершения вы и можете столкнуться с наибольшими трудностями и непредвиденными ситуациями. Не предпринимайте инициативы без согласования с членами семьи. Воздержитесь от работы по подготовке отчетной документации.

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