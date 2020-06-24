Луна без курса мешает концентрации — гороскоп на 25 июня

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна без курса мешает концентрации. Желание творить сочетается с низким тонусом, эмоциональной или соматической уязвимостью.

Ближе к ночи Луна в Деве попытается добавить нам практичности и дотошности, но эффект будет слабым. Возможны погрешности в диете и гигиене, эстетическом выборе и косметических процедурах. Ожидаются недоразумения в процессе платежей и покупок. В эти сутки не рекомендуются трудоемкие дела, начинания. Меньший эффект, в сравнении с расчетным, дадут рекламные акции, выставки, презентации. Зато яркие впечатления этого дня — отличный косвенный материал для размышлений.

Овен ‌‌

Овны сегодня не перегружены хлопотами и могут вплоть до вечера отдыхать. Что окажется весьма кстати, так как у многих Овнов будет снижен тонус, не исключена болезненность, деловая или бытовая уязвимость. Перед сном полезно подумать о накопившихся делах и прикинуть фронт работ на ближайшую пару дней. При этом лучше отказаться от «наполеоновских планов» и ограничиться списком насущных мелких задач.

Телец

У Тельцов сегодня связаны руки, возможна зависимость от домашней обстановки или финансовых дел. Ожидается временное затишье в делах или творческий кризис. Тельцам-родителям не стоит спешить с планами относительно детей. Подвижки в интересующих сферах ожидаются ближе к ночи. Не беда, если они будут выражаться в мелочах и вызывать сомнения: спешка или резкий старт в эти сутки явно преждевременны.

Близнецы

Близнецы вплоть до вечера могут наслаждаться возникшей паузой, возможностью продлить отдых, развлечение или игру. Лучше не рваться в бой (это будет похоже на жалкую попытку манипуляции или размахивание кулаками после драки), а активнее запасаться позитивными впечатлениями. Вечер принесет легкий дискомфорт в быту, может ограничить вас в личных вкусах или тратах, напомнить про жилье, семью, бюджет.

Рак ‌‌

В этот день Ракам лучше сделать перерыв в активном общении, ограничить себя в тратах и в глобальном планировании. Пищу для размышлений, в которой вы сейчас так нуждаетесь, дадут мелочи: случайные находки, яркие моменты, смешные и нестандартные ситуации. Они будут активизировать вашу память и стимулировать креативную мысль. В конце дня усилится интерес к общению с женщинами или на «женские» темы.

Лев ‌‌

Львам сегодня не помешает сбавить темп и сосредоточиться на своих малозаметных ощущениях. Важно не упустить сигнал обострения хронического недуга, особенно, системного и наследственного: он может помешать реализации планов, например, отъезду. Вечером нежелательны покупки, но полезно обратить внимание на финансовые тонкости, эстетическое состояние вещей, наличие нужных лекарств и средств гигиены.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше оставаться в тени, не слишком усердствовать в любви, играх и творчестве. Держа при себе свои планы, стоит обращать внимание на все, что их исподволь формирует: цепляет взгляд, наводит на размышления. Перед сном станет капризнее организм или сменится настрой. Важны нюансы личной диеты, вечерних косметических и лечебных процедур. Из-за переменчивости вкусов нежелательны покупки.

Весы ‌‌

До наступления вечера у Весов есть право играть, отдыхать и развлекаться, но не все представители знака готовы полностью отдаться моменту. Многие Весы останутся «себе на уме», будут постоянно помнить про свои стратегические цели. Мелкие погрешности образа жизни к ночи могут отразиться на внешности и самочувствии. Перед сном желательно не переедать, уделить особое внимание диете и мелочам гигиены.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сейчас не лучшее время для активных действий, и многие инициативы данных суток это подтвердят. Днем легко повестись на внешнюю мишуру, велик риск выбрать неудачный имидж или стратегию, не подходящую к задаче. Не «выстрелит» в должной мере реклама или презентация, будет необъективным кастинг. Вечером вас не обманет чутье, но подведут люди или какие-то мелочи.

Стрелец

До наступления вечера Стрельцы склонны воспринимать жизнь в положительном ключе. Особой пользы от такого оптимизма не предвидится, но и вреда не будет. Многим Стрельцам это позволит вернуть душевное равновесие и восстановить энергетический баланс, что не будет лишним: к концу дня вновь наметится полоса мелких, но досадных неприятностей, которые могут коснуться вашего дома, работы или здоровья.

Козерог

На этот день Козерогам не стоит строить обширные планы. Нет смысла искать виноватых: проблемы создаст скорее весь комплекс обстоятельств, чем чья-то бесталанность или безответственность. Основную часть дня лучше провести в творческой атмосфере или за делом, допускающим креативный подход. Вечером не поленитесь обдумать детали программы на завтра, чтобы желанную удачу не испортил мелкий дискомфорт.

Водолей

Водолеям сегодня лучше ориентироваться на дух той среды, в которую они попали. Главным мотивом для общения с конкретными людьми будет нужда в информации или услугах. В конце дня важно не обольщаться приятными деталями и видеть за ними неприглядную суть. Если вы все еще сомневаетесь в том, что вас ждет долгий откат в прошлое, красноречивые мелочи начнут напоминать вам об этой очевидной тенденции.

Рыбы ‌‌

Сегодня один из тех дней, когда Рыбам лучше избегать суеты, не загадывать наперед и жить моментом. Линию поведения и меру нагрузок подскажет самочувствие. Даже если вы полны энтуиазма, нежелательно браться за новые дела или активно предлагать свои услуги. Не стоит оставлять без внимания настораживающие симптомы недомоганий. В конце дня станьте дипломатичнее, учитывайте нюансы чужого настроения.

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