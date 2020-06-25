Сохраняйте невозмутимость — финансовый гороскоп на 26 июня

Почему сегодня стоит сохранять спокойствие и в рабочих, и в экономических делах?

Овен ‌‌

Овнам сегодня звезды советуют контролировать свои слова при взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Особенно воздерживайтесь от высказывания критических замечаний в чей-либо адрес. При выполнении текущих дел отдавайте предпочтение тем делам, на решение которых не требуется много времени.

Телец

У Тельцов сегодня усиливается творческий потенциал и умение быстро находить решения в нестандартных ситуациях. Вместе с тем, вы будете склонны к импульсивным и не всегда продуманным поступкам. Трудно придется тем, чей труд требует последовательных методичных усилий. Отдавайте предпочтение тем делам, на выполнение которых не требуется затрачивать много времени.

Близнецы

При выполнении строительных и ремонтных работ звезды советуют Близнецам не торопиться и сохранять самообладание. То же самое касается и подготовки отчетов о проделанной работе. Ваша склонность сделать все в ускоренном темпе, может сыграть с вами злую шутку и потом придется все заново переделывать.

Рак ‌‌

Сегодняшний день не располагает Раков к методичной аналитической работе с информацией. Также могут не складываться деловые контакты с людьми. Виной всему – склонность к поспешному и импульсивному поведению, отсутствие должной ответственности и практичности.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут быть склонны расходовать деньги, не руководствуясь трезвым расчетом и практической сметкой. Вами могут владеть сильные эмоциональные импульсы при принятии решений о тех или иных покупках. В результате вы можете бесконтрольно потратить деньги на ненужные вещи. Поэтому воздержитесь от шопинга, дабы не возбуждать свои потребительские аппетиты.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут быть склонны действовать импульсивно и при принятии решений не считаться с чужим мнением. Если вы работаете индивидуально и не зависите ни от кого, то такой подход не принесет вам больших проблем. Однако при партнерском бизнесе вы наверняка столкнетесь с трудностями. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов.

Весы ‌‌

Сегодня Весы в своих действиях могут столкнуться с трудностями в реализации намерений. Вы можете ощущать невидимое ограничивающее влияние, будто кто-то или что-то мешает вам действовать в свободном режиме. Возможно, ваше самочувствие ухудшится и это негативно повлияет на результаты работы. Это не лучший день для работы на полставки или по совместительству.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день характерен тем, что могут стремительно меняться внешние обстоятельства и ваши текущие планы придется постоянно корректировать. Также это не лучшее время для участия в собраниях акционеров, совещаниях, конференциях или обычных планерках. Не торопитесь вкладывать деньги в совместный бизнес.

Стрелец

Если Стрельцы занимают руководящую должность, то сегодняшний стиль вашей управленческой деятельности может отличаться напористостью и импульсивностью. Вы будете склонны быстро, и не особенно задумываясь, принимать решения. В острых ситуациях это может быть оправданным. Но в спокойном рабочем ритме это повышает риск ошибок.

Козерог

Это весьма напряженный день для тех Козерогов, кто находится вдали от родного дома в командировке или работает на вахте. Возможно, ваших знаний окажется недостаточно для того, чтобы справиться с возложенными на вас задачами. Не торопитесь и старайтесь контролировать свои эмоции – это обезопасит вас от ошибочных действий.

Водолей

В этот день звезды категорически не советуют Водолеям брать и давать деньги взаймы. Любые финансовые операции с банковскими счетами могут быть связаны с проблемами. Например, отправленный денежный перевод может зависнуть из-за ошибочно введенных реквизитов платежа. Также не следует задерживать оплату по счетам в счет погашения процентов по кредитам.

Рыбы ‌‌

Сегодня непростой день для тех Рыб, кто работает в сфере услуг и непосредственно занимается персональным обслуживанием клиентов. Вам могут попадаться весьма привередливые и капризные клиенты с завышенными запросами. В любом случае старайтесь сохранять спокойствие и невозмутимость. Записывайте пожелания клиентов – не полагайтесь на вою память, ибо она может вас подвести.

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