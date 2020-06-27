Семья — превыше всего — любовный гороскоп на 29 июня - 5 июля

Любовный гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе между Овнами и их партнерами появится больше гармонии. Звезды советуют не портить ее разговорами о быте, жилье и семейных нюансах, а также о «больных местах» в работе и карьере. Дни 30 июня и 1 июля помогут вам раскрыть ваш чувственный потенциал, а дни 2 и 3 июля добавят энергии.

Телец

Эта неделя усилит зависимость Тельцов от сексуальной или приключенческой грани отношений. Проверьте, можете ли вы доверять партнеру. Злого умысла в его маневрах и шутках может и не быть, но он способен вовлечь вас в авантюру из самых благих побуждений. Если есть сомнения, проясняйте их в выходные.

Близнецы

На этой неделе Близнецам легче всего дружить с малознакомым объектом симпатий в общей компании. Общение в союзе с долгой историей выльется в непростой разговор о материальной или морально-духовной стороне отношений. Дни 2-3 июля хороши для развлечений, доверьтесь ситуации или настроению партнера.

Рак ‌

На этой неделе Ракам лучше проявлять инициативу 30 июня и 1 июля. Эти дни хороши и для бесед, и для действий, дают надежду на благородство партнера и на интимность, подходят для реанимации союзов на серьезной основе: общей вере, ответственности. В выходные помалкивайте, не реагируйте на провокации.

Лев ‌‌

Львам лучше планировать любовное свидание на 2 или 3 июля. Это самые легкие дни недели, дающие энергию и подпитывающие романтику. Обший фон событий обещает быть весьма чувственным, но эмоционально тяжеловатым лично для вас (особенно, если вы много размышляете и склонны втайне «накручивать» себя).

Дева ‌‌

На этой неделе многие Девы склонны основательно и заново исследовать свои давние отношения, не боятся вести со своими прежними пассиями доверительные беседы и не брезгуют задеть болезненные темы. Если вы не копаете так глубоко и лишь хотите развеяться, выбирайте для свиданий и флирта дни 2-3 июля.

Весы ‌‌

На этой неделе свежие симпатии Весов получат новый импульс. В отношениях с предысторией снова забурлят страсти, начнутся маневры (с подачи второй стороны, но и не без вашего согласия). Наиболее гармоничны 2 и 3 июля: в эти дни вы можете отдать руль в руки партнера и посмотреть, что из этого выйдет.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам выгодно сделать свой шаг 30 июня или 1 июля. Потенциально благоприятны также дни 4 и 5 июля, однако они потребуют более изощренной тактики. Даже ради мелкого результата придется приложить немало усилий - но если цель достойна ваших хлопот, можно и постараться.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам на этой неделе не стоит долго ломать голову над датой романтической встречи. Звезды настоятельно советуют запланировать свидание на 2 июля: это пик вашей энергии и изобретательности. Даже если ваша мысль в ступоре и вы ничего не придумали заранее, вдохновение придет в процессе.

Козерог

Для влюбленных Козерогов на этой неделе удачны дни 30 июня и 1 июля. Пик страстей и кульминация диалога с партнером ожидаются 4-5 июля, но будьте осторожны: в это время вы плохо защищены от превратностей судьбы, чужого коварства и капризов своей психики. Удача может обернуться провалом, и наоборот.

Водолей

На этой неделе Водолеи не готовы всецело посвятить себя любви и могут страдать от несоответствия обстановки своим мечтам - но было бы глупо откладывать личную жизнь на потом из-за неидеальности ситуации. В дни 2-3 июля не помешает устроить забавный квест, романтический вечер или вылазку на природу.

Рыбы ‌‌

На этой неделе Рыб станут меньше терзать страсти, но сохранится их потребность в тесном общении с близким человеком. С партнером можно обсудить все, от быта до высоких материй и от служения вечным ценностям до революционного развала основ. Для особенно интимной беседы лучше выбрать день 30 июня.

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