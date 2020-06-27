Затмение отнимет все деньги — финансовый гороскоп на 29 июня - 5 июля

Финансовый гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе может повыситься роль семьи в деловой активности. Уровень доходов может вырасти, если вы работаете в семейном бизнесе. Хорошее время для получения дохода от использования недвижимости. Успешно идут дела у строителей, владельцев складов, магазинов и земельных участков. Можно оформлять сделки по аренде и субаренде. Бизнесменам можно делать инвестиции в техническую модернизацию офисов и производственных площадок. Успешно идет работа по аналитическому осмыслению финансовых отчетов. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с личными инициативами. Возможно, у вас не сформируется правильного представления о том, что необходимо делать. В этом случае воздержитесь от любых новшеств и нововведений.

Телец

Тельцам звезды советуют использовать эту неделю для активного делового взаимодействия с окружающими. Хорошо проходят поездки, контакты, знакомства. Ваши деловые связи могут стать более динамичными и эффективными. Вам не составит труда произвести благоприятное впечатление на человека, в сотрудничестве с которым вы заинтересованы. Поскольку вы будете склонны к творчеству, то используйте нестандартные методы по решению актуальных вопросов. Возможно, вы решите привлечь к сотрудничеству тех людей, с которыми раньше работали вместе. Люди из прошлого, так или иначе, могут появляться в поле вашего зрения и их деловые качества могут оказаться вам полезными. Это удачное время для учебы, торгово-закупочной и посреднической деятельности. Консультанты будут иметь много клиентов.

Близнецы

Успешно складывается эта неделя для Близнецов, имеющих несколько источников доходов. Особенно это касается тех, кто выполняет частные заказы удаленно, работает на фрилансе. Вам могут поступить выгодные заказы, с которыми вы успешно справитесь. Наиболее доходная сфера деятельности может быть связана с компьютерными технологиями и программированием. Также могут вырасти доходы от основной работы. Повысится уровень вашей работоспособности, вы станете более выносливыми физически, и поэтому будете всюду успевать. Также это благоприятное время для возврата долгов. Возможно вам вернут долг, который вы уже не надеялись вернуть. Можно принимать финансовые решения относительно покупки современной электронной техники, компьютеров, мобильных телефонов и автомобилей.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе смогут проявить свои лучшие деловые качества, если будут активнее включаться в коллективные виды деятельности. Особенно успешно пойдет работа в составе творческой группы типа проектно-конструкторского бюро или дизайнерской студии. Кроме того, эта неделя благоприятствует работе над своими ошибками. Необходимо заново переосмыслить опыт и результаты своей работы. Выводы, которые вы сделаете, помогут вам в дальнейшем действовать более эффективно. Также вы преуспеете в научных исследованиях и в планировании на среднесрочную перспективу. Используйте технические новинки в своей работе, в том числе и возможности интернета. В течение недели работодатель может выплатить вам денежную премию. Можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников.

Лев ‌‌

У типичных Львов на этой неделе могут улучшиться отношения с начальством. Возможно, вам сделают предложение по работе, свидетельствующее о повышении уровня доверия к вам начальства. Учитывая то, что поведение начальства может быть весьма сумбурным и нестабильным, вы сможете оказать на него благоприятное стабилизирующее воздействие. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то в течение недели вам могут поступить важные сведения о реальном положении дел. Используя эти сведения, вы сможете принимать эффективные управленческие решения. Также можно заниматься поиском дополнительной подработки. Шансы найти удаленную работу возрастают к концу недели. Вместе с тем эти дни могут быть связаны с незначительные сбоями ритма работы, что может побудить вас скорректировать свои планы.

Дева ‌‌

Девам рекомендуется использовать эту неделю для приобретения профессиональных знаний. Успешно проходят служебные командировки, во время которых вы можете узнать для себя много полезного. Обмен мнениями также будет полезен в любой форме, в том числе и при общении на профессиональных форумах интернета. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который многому вас научит. Можете рассчитывать на реальную поддержку со стороны единомышленников. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить активность на расширении географии бизнеса и выходе на новые рынки. Воздержитесь от того, чтобы брать кредиты и делать покупки по кредитной карте. Использование заемных финансов может привести к убыткам.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе смогут изменить свое положение в карьере к лучшему. Для этого вам следует проявить смелость и не бояться перемен. Лучше всего проявят себя руководящие работники, которые планируют проведение реформ на подконтрольном им участке работы. Можно делать кадровые перестановки, вносить коррективы в график работы. Также успешно пойдет процесс оптимизации расходов. Ориентируйте себя на поиск новых нестандартных решений и отказ от всего устаревшего, утратившего свою эффективность. Бизнесмены могут получить доступ к кредитным ресурсам. Наиболее проблемная тема недели связана с деловым партнерством. Некоторые договоренности могут оказаться нарушены. Будьте предельно внимательными и тактичными при обслуживании клиентов. В противном случае могут возникнуть конфликтные ситуации.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на развитии деловых партнерских отношений. Работая в этом направлении, вы способны добиться впечатляющих успехов. Успешно идут переговоры, особенно с теми, кто живет за границей или в других регионах. Растет ваша популярность среди клиентов и заказчиков при работе в сфере услуг. Хорошее время для учебы и сдачи экзаменов, в том числе по переаттестации. Бизнесменам рекомендуется заниматься рекламной раскруткой своих проектов. Также вы сможете добиться прогресса при ведении переговоров о партнерском сотрудничестве. Наиболее сложная тема может быть связана с вашими взаимоотношениями с коллегами по трудовому коллективу. Могут быть технические сбои. Старайтесь самостоятельно справляться с трудностями.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут улучшить отношения с коллегами и повысить производительность труда. В трудовом коллективе складывается гармоничный психологический климат, способствующий конструктивному взаимодействию с элементами дружеской поддержки. Отлично проявят себя изобретатели, рационализаторы и инженеры – вы сможете предложить интересные технические решения. Стажеры и учащиеся, проходящие производственную практику, смогут приобрести много полезных практических навыков. При необходимости, у вас будет возможность поменять график работы на более удобный режим для вашего жизненного ритма. Вместе с тем эта неделя может пройти с затруднениями у представителей творческих профессий и игроков на валютной бирже. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы.

Козерог

У Козерогов благоприятное время для индивидуального обслуживания клиентов. Особенно это относится к тем, кто работает в индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Представители творческих профессий также преуспеют в делах. Можно подписывать договора и проводить рекламные мероприятия. Успешно проявят себя бизнесмены, специализирующиеся на оптовых закупках партий товара с целью перепродажи. Может улыбнуться удача игрокам на валютной и фондовой бирже. Также это благоприятное время для тех, кто имеет свободный график и вправе самостоятельно решать, когда и чем ему заниматься. Вместе с тем это непростое время для строителей и тех, кто получает доход от использования ресурса недвижимости. Отношения с родственниками могут стать напряженными, и это может негативно отразиться на семейном бизнесе.

Водолей

Хорошее время для тех Водолеев, которые работают физически и имеют дело с техникой и механизмами. Отдавайте предпочтение текущим делам и обязательно доводите начатые дела до полного завершения. Крайне нежелательно откладывать начатые дела в долгий ящик. Более того, на этой неделе вам, возможно, придется возвращаться к ранее выполненной или незавершенной работе. Не исключено, что поступит рекламация и вам придется переделывать допущенный ранее брак в работе. Прекрасно проявят себя мастера сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и другой техники. Удачные дни для подготовки и сдачи финансовых отчетов. У строителей темп работы может существенно ускориться. Наиболее проблемная тема может быть связана с деловыми контактами и аналитической работой с информации. Вам будет сложно придти к однозначному выводу и сформировать свои планы на будущее.

Рыбы ‌‌

Неделя благоприятствует Рыбам, работающим в сфере торговли и транспорта. Рекомендуется делать оптовые закупки товара на базах и складах в расчете на их быструю продажу в розничной торговой сети. Бизнесмены могут преуспеть в выработке оптимальных схем логистики, что может повысить размер прибыли. Успешно проходят рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга. Вы сможете увеличить количество подписчиков и заказчиков. Также вы сможете укрепить и расширить свои деловые связи. Возможны новые полезные знакомства. Вместе с тем звезды советуют проявить осмотрительность при принятии финансовых решений. Возрастает риск неэффективных финансовых инвестиций. Одной из задач этой недели является сохранение имеющихся в распоряжении финансовых ресурсов.

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