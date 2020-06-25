Луна поможет распутать интриги — гороскоп на 26 июня

5-6 лунные сутки. Сегодня практичность и дотошность сочетаются с тонким чутьем.

Самое время заняться поиском новой информации или переосмыслением имеющейся. Рецепция Луны и ретро-Меркурия поможет заметить детали, которые в другое время ускользают, даст подсказки для распутывания интриг и расшифровки ребусов. День хорош для общения на бытовые и медицинские темы, помогает вести бизнес в сфере услуг и торговли, подходит для покупки полезных новинок и товаров повседневного спроса. Главная сложность дня — переход от разговора к делу: прежний удачный момент для многих действий уже упущен, а следующий еще не настал.

Овен ‌‌

Овнам стоит помнить о разнице между «сказать» и «сделать». Сегодня легко связаться с подходящими сервисами или договориться с нужными людьми, но ожидаются заминки с практическими шагами: мешает путаница, необязательность, нерасторопность. Вероятны проблемы с получением услуг и медицинской помощи. Лучше отложить выход на новую работу. Стоит остаться дома, если вы устали или ощущаете недомогание.

Телец

Тельцам этот день «дает слово» и помогает обсудить волнующие темы в новом свете. Это могут быть оригинальные креативные идеи, семейные и другие новости, личные нестандартные нужды. Подходящий момент для разговора с домочадцами, друзьями, детьми, учениками, попутчиками. Проблема возникнет при переходе от слов к действию: момент будет выбран неудачно, правильное и достойное решение может запоздать.

Близнецы

Близнецов этот день вынуждает сконцентрироваться на практической стороне своих повседневных дел. Важнее комфорта будут польза и безопасность. В центр внимания может попасть быт, жилье или семейная ситуация. Насущные дела полезно обсудить не только с домочадцами или узким кругом близких знакомых, но и с друзьями. Подходящий момент для обсуждения коммунальных и других регулярных мелких платежей.

Рак ‌‌

Ракам день предлагает окунуться в живое общение с людьми или в информационный поток. Это хороший день для учебы и набора впечатлений, поддержки полезных контактов и поиска сведений, визита в аптеку или на рынок, заказа различных мелочей в интернете. Вашим тайным преимуществом будет способность применять сведения к себе, прислушиваться к своей интуиции, ощущениям, инстинктивной реакции на новости.

Лев ‌‌

Многие Львы сегодня окунутся в деловую или бытовую рутинную суету. Важно быть на связи: возможны активные закулисные совещания с родственником или доверенным лицом. Хорошо заниматься хозяйством, торгово-закупочной деятельностью, оплатой услуг, лечением и сопутствующей мелкой документацией. Удачный день для покупки медикаментов и вещей повседневного спроса, целевого приобретения полезных новинок.

Дева ‌‌

Сегодня Девы коммуникабельны, дружелюбны и обучаемы. Вдобавок, многие Девы обладают тонким чутьем, талантом эмпатии и актуальными профессиональными компетенциями. При таком багаже вы легко наладите контакт с любым собеседником. В отличие от простого обмена информацией, сулит сложности немедленное и качественное выполнение договоренностей: нужные вам люди способны исчезнуть в последний момент.

Весы ‌‌

Сегодня Весам предстоит углубиться в поток мелочей. Это подходящий момент для совещания с доверенным лицом или работы с засекреченным каналом информации. Внимание могут привлечь тонкости, связанные с бытом, лечением, сервисом, служебным интригами, завершением неприятного дела. В последний момент не исключены досадные неполадки, например, погрешности в ходе уборки или в процессе лечения болезни.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше сделать ставку на общительность и интуицию. Первая поможет поддерживать нужные связи, а вторая успешно проведет через подводные рифы. Внешняя активность не даст ничего, кроме лишней суеты. Звезды советуют не тратить энергию на то, что и так полагается вам по праву и вскоре само упадет в руки. Например, на попытку открыть кому-то глаза или отвоевать положенную компенсацию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам пригодятся такие качества, как дотошность, исполнительность, прагматизм, уважение к иерархии. Если вы обладаете всеми перечисленными талантами, а также заботитесь о своем здоровье и безопасности, прогноз заметно улучшается. Добавив сюда стратегическую дальновидность, профессионализм, умение вести тайные переговоры и проявлять деликатность к собеседнику, вы станете непобедимы.

Козерог

Сегодня у Козерогов хорошие перспективы, о чем им известно. Велики виды на успех в научном исследовании, учебе, лечении болезни, переговорах с иностранцами и влиятельными силами. Всюду найдутся друзья. Будет обеспечена персональная обратная связь. Можно надеяться на уважение, информационную и моральную поддержку из прошлого. При такой поддержке грех пасовать перед мелкими скрытыми препятствиями.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям терпеливо распутывать любой клубок, невзирая на возможное удлинение пути. Всякое иное решение - лишь маскировка накопившихся проблем. День подходит для переговоров, связанных с затянувшимися жилищными планами, старыми семейными делами, совместными ресурсами, давними долгами, лечением застарелых болезней. Чтобы не тратить силы зря, стоит списать невозвратные долги.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам нелегко дается элементарная дипломатичность, в том числе, в быту. Многим Рыбам нужен дружелюбный тактичный собеседник. Если вы «не в форме», лучше отменить переговоры, избегать активного взаимодействия с малознакомыми людьми и не обращаться без острой нужды за помощью. Много хлопот способны доставить ваши личные проекции, старайтесь помягче реагировать на мнимые атаки в свой адрес.

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