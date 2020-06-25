Солнце и Меркурий «за» креативность — гороскоп на 29 июня-5 июля

Гороскоп на неделю 29 июня - 5 июля 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе рекомендуется уделять больше времени благоустройству жилищных условий. Если вы давно собирались сделать небольшой косметический ремонт, поменять сантехнику в ванной и на кухне, сделать перестановку мебели, то сейчас вы справитесь с этим быстро и эффективно. Также можно покупать что-то для уюта и комфорта в дом. Психологический климат в семье благоприятный, и вы сможете выполнить вместе многие домашние дела. Это отличное время для покупки подарков родственникам. Уровень ваших доходов может повыситься как за счет личных усилий, так и благодаря материальной поддержке со стороны близких.

Телец

Тельцам на этой неделе предстоит много времени провести в поездках, контактах. Вы будете легки на подъем и коммуникабельны. Люди оценят вашу обязательность и практичность. Если вам что-то обещают, то слова не разойдутся с делами. Многие из вас на этой неделе захотят удивить друзей и знакомых, представ перед ними в новом имидже. Прежде всего, это относится к женщинам и девушкам. У вас будет исключительно тонкое чувство вкуса и выбор новой прически, макияжа, цвета волос, одежды будет просто безукоризненным. Перемены в вашем имидже получат высокую оценку окружающих. Это хорошее время для учебы, аналитической работы. Ваши мозги будут работать быстрее и эффективнее самого современного компьютера. И новую информацию вы будете осваивать с удивительной легкостью.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут нуждаться в отдыхе. Но от важных дел и работы не отвертишься. Тем более, что вы будете способны решить многие практические вопросы, связанные с получением доходов и расходованием денег. А вот если пришло время отпуска, то никаких дел и хлопот на эту неделю планировать не стоит. Ощутите всю прелесть жизни в расслабленном состоянии, когда ничто не отвлекает вас и можно забыть о проблемах. Также это прекрасное время для духовных практик в уединенной обстановке.

Рак ‌‌

На этой неделе звезды советуют Ракам действовать самостоятельно и инициативно. Можно, конечно, выслушивать иные мнения, но если у вас есть полное понимание ситуации, и вы не сомневаетесь в себе, то действуйте решительно. Это прекрасный период для начала учебы, поступления в вуз, защиты дипломной работы или диссертации. Нужная информация будет приходить к вам какими-то неведомыми и странными путями. То же самое и с людьми. Вы будете знакомиться с теми, кто сможет научить вас чему-то важному и полезному. Возможно, вам захочется радикально поменять обстановку вокруг себя, чтобы получить новые впечатления. Поэтому начнете уделять больше внимания и времени дружеским контактам. Можно смело знакомиться с новыми компаниями друзей, заводить с ними в отношения.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе рекомендуется уделить внимание профессиональным вопросам. Также вы можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Вполне возможно, что вам придется отстаивать свое право на принятие самостоятельных решений перед авторитетным человеком. Лобовое столкновение не даст позитивного результата. Вы сможете добиться желаемого, но иными методами. Звезды советуют вам не действовать громогласно. Амбиции и гордыня только мешают. К намеченной вами цели сейчас лучше идти незаметно, не привлекая к себе внимания окружающих. Тогда и результат не заставит себя долго ждать. Усиливается ваш интерес ко всему секретному, неизвестному, загадочному. В вас пробудится талант детектива, сыщика, и вы наверняка сможете найти разгадку какому-то вопросу, который последнее время мучил вас.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе рекомендуется не замыкаться в себе, а активно общаться, расширяя круг друзей. Вообще, роль общения на этой неделе вырастет. Если вы последнее время редко встречались или перезванивались с друзьями, и уже стало казаться, что отношения проходят стадию охлаждения, то сейчас все ваши контакты вновь возродятся. Вам, вероятно, захочется провести эти дни в туристической поездке, в путешествии, чтобы получить много новых приятных впечатлений. Возможно, ваши друзья соберутся в поездку на фестиваль или на любое другое увеселительное мероприятие, и для вас найдется местечко в их автомобиле.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют отстаивать свои интересы настойчиво и решительно. Это то самое время, когда вы можете и должны отвоевать себе место под солнцем в сложном и противоречивом мире. Если вы состоите в браке, то ваши финансовые возможности возрастут из-за успехов партнера. Это благоприятное время для покупки товаров в кредит. Другое позитивное направление этой недели связано с увеличением сексуальных потребностей, которые будут гармонично реализованы. Также не исключена интрижка с коллегой. Это может стать началом служебного романа.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе поиски подходящего партнера могут привести к неожиданному знакомству с представителем творческой профессии. У тех, кто в браке, эта неделя может быть связана с улучшением супружеских отношений. Если вас пригласят на какое-нибудь торжественное мероприятие, типа свадьбы или юбилея, то обязательно соглашайтесь и приходите вместе с любимым. В целом старайтесь посещать общественные места с партнером, не расставайтесь нигде и никогда. Это будет способствовать укреплению отношений, сделает их интереснее и приятнее. Также это идеальное время для свадебного путешествия молодоженов.

Стрелец

У Стрельцов прекрасное время, чтобы кардинально улучшить свое здоровье. Если у вас есть свободное время, возьмите путевку в санаторий, где имеется все необходимое для лечения. Не упустите этот благоприятный момент, поскольку именно сейчас ваш организм будет активно мобилизовать свои внутренние защитные силы для оздоровления. Также это хорошее время для приобретения современной бытовой техники, типа стиральной машины, холодильника, кухонного комбайна. Если у вас маленькая квартира, купите большое зеркало и повесьте его в прихожей – это сразу создаст ощущение увеличения пространства. Кроме этого, сейчас вы можете урегулировать вопросы, касающиеся наследства родителей. Встречайтесь с близкими родственниками и обсуждайте эти очень непростые вопросы.

Козерог

У типичных Козерогов на этой неделе могут произойти положительные перемены в личной жизни. Эта неделя будет наполнена любовью и гармонией. У тех, кто состоит в браке, улучшаются супружеские отношения. Многие спорные вопросы решаются на редкость легко и спокойно. Ваш партнер будет во многом идти вам на уступки, соглашаясь с вашим мнением. Но и вы, в свою очередь, также будете вести себя гибко и мягко. Можно проговаривать самые острые вопросы, которые прежде были источником конфликтов. Если вы одиноки, то романтические отношения могут войти в вашу жизнь. Парочки со стажем дозреют до супружеского союза. Также это хорошее время для общения с детьми.

Водолей

Водолеям рекомендуется сосредоточиться на решении текущих дел – это у вас будет легко получаться. Семейная жизнь станет для вас источником вдохновения и радости. Вы будете спешить с работы к близким и родным людям. Если вы живете в большой семье, где есть не только родители, но и бабушки и дедушки, то в отношениях между разными поколениями не будет возникать типичных для этого положения конфликтов. Проявите заботу и тепло о старших родственниках и получите то же самое взамен. Можно решать хозяйственные и бытовые проблемы совместно. Например, делать перестановку мебели или генеральную уборку в квартире. Успешно идут работы на садово-огородном участке.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб на этой неделе всё будет замечательно в любовных и супружеских отношениях. Предметом особой радости и гордости будут ваши дети. Их успехи заставят вас подумать о том, чтобы подойти к развитию и воспитанию их талантов серьезнее. Возможно, вам удастся найти подходящее учебное заведение, спортивную секцию или творческий кружок, в котором ваш ребенок сможет успешно развиваться. Темы любви, романтики и общения будут наиболее приятными для вас. Если вы в отношениях, то они получат новый импульс к развитию. Если второй половинки пока нет, то ждите – она обязательно к вам придет. Но для большей уверенности чаще ходите на концерты, танцплощадки, фестивали, юбилейные вечера и свадебные торжества. Романическое знакомство может случиться внезапно.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.