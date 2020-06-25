Роль в офисе по гороскопу

Кто вы – сплетник, лидер или бездельник? Пора признать, что знак зодиака может рассказать практически все, в том числе и то, какой вы работник.

Одна дата рождения покажет стиль, производительность и общую картину вашего карьерного роста.

Если вы Овен, то ваши лидерские качества видно издалека. Цель для вас как красная тряпка для быка, вы мчитесь напролом к ее достижению. Кажется, ничто не может остановить Овна и он выкладывается на 110 процентов. С таким рвением к работе вы можете легко занять место своего босса.

Тельцам свойственно закапываться в бюджетах и решать задачи в размеренном темпе. Очень многое в вашей производительности зависит от условий труда, начиная от удачного фэншуй, заканчивая хорошим кофе в автоматах. Вы воспринимаете начальство как необходимость, но в душе желаете равноправия. Тем не менее, босс любит вас и платит хорошие деньги.

Близнецы отличаются высокой эрудицией, универсальностью и они умеют продавать все, что угодно. Только вот, если вы родились под этим знаком, вряд ли сплетни пройдут мимо вас. Вам свойственно играть роль адвоката дьявола и сливать информацию, чтобы получить то, что нужно. Вы из тех, кто любит сваливать решение трудных вопросов на других. Однако Близнецы всегда знают, кто лучше может выполнить работу, которая им не по силам.

Раки в курсе всего, что происходит в офисе. Возможно, вы не подписываете чеки, но только вам подвластен бюджет компании. Все ждут от вас организации дней рождения, так как лучше Рака это никто не сделает. Вам пора забыть о должности генерального директора, потому что вы нужны коллегам как внутренний руководитель.

Генеральный директор равняется Льву. Это ваш темперамент, если еще не призвание. Работа для вас как искусство, где вы полагаетесь на свою интуицию. Только Лев может вытащить огромную корпорацию со дна и превратить в лидирующую. Ваши подчиненные завидуют, потому что знают, что вы лучший и даже не могут возразить этому.

Дева всегда ныряет в процесс с головой. Вы удивительный менеджер, но в своем идеальном мире предпочли бы работать в одиночку. Так ведь гораздо проще, чем разъяснять каждому сотруднику то, что и так очевидно. Когда нужна консультация или техническая поддержка, то вы будете первым к кому обратятся.

Весы, как правило, выступают посредниками, которые предлагают удачные идеи, но не принимают участия в их реализации. Вы направляете свою энергию на то, чтобы максимально взаимодействовать с коллегами. В попытке угодить каждому, Весы часто рискуют выпасть из рабочего процесса.

Скорпионы помешаны на том, чтобы работа выполнялась идеально. Они быстро и порой резко устраняют неполадки. Если вы администратор, то скорее всего подчиненные боятся вас, но уважают. В идеале, вы не смешиваете личную жизнь и работу, поэтому многие ничего о вас не знают. Тем не менее, вы активно общаетесь с коллегами, но соблюдаете дистанцию. Скорпионы хорошо считывают людей и могут найти подход к каждому.

Стрелец – это мотор компании. Вы, скорее всего, гений маркетинга, который знает как продать свои идеи. Каждый мечтает быть в вашей команде. Возможно, все потому, что вы знаете, как обращаться с выделенным бюджетом. Важную роль играет также ваша харизма и преданность компании. Вы умеете вдохновлять других и всегда получаете отличный результат.

Несомненно, Козероги лучше всех знают, как устроен рабочий процесс. Вы можете легко оптимизировать систему, настроить оборудование и держать все ресурсы под контролем. Вы никогда не тратите время зря, и это многих раздражает, но вам нет до этого дела. Ваша основная задача заключается в достижении отличных результатов.

Водолеи любят иметь дело с деньгами, поэтому знают цену своей работе. Вы любите участвовать в долгосрочных проектах и можете выстраивать удачные стратегии по ведению бизнеса. Вы всегда будете первым, кто не побоится использовать новые технологии. Ведь кто-то должен вести нас в будущее.

Рыбы всегда стремятся туда, где есть творческое развитие. Вы можете быть консультантом или советником, так как в вашей голове множество идей. Вы хорошо понимаете рынок и можете продвигать даже то, к чему еще не все готовы. Однако вам не следует иметь дело непосредственно с деньгами.

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