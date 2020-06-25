Какие знаки зодиака зависимы от вредных привычек

Существуют знаки зодиака, которые в большей степени подвержены зависимостям, чем остальные.

И речь идет не только о спиртном, наркотиках, но и о еде, спорте и музыке. Астрологи назвали зависимыми от привычек четыре знака зодиака.

Телец. Представители знака настоящие обжоры. Они с точностью скажут вам, какое пиво на вкус лучше, какое мясо, знают лучшие торты и где их лучше приобрести. Тельцы полностью зависят от пищи. Об этом можно даже не знать, но у него всегда найдется что-нибудь с собой поесть или выпить. И при этом они не набирают лишний вес. Зависимость от пищи является частью их комфорта. Плотный завтрак, иногда мороженое перед сном и ряд закусок и блюд на протяжении дня — это способ выживания на работе, полной стрессов и скучных ленивых выходных.

Лев. Представители знака любят хорошо выглядеть, в связи с чем они хотят и красиво одеваться. Их зависимость кроется в покупках. Львы целенаправленно посещают по выходным торговые центры. Для них важно иметь все: от красивой и дорогой обуви и одежды до модных аксессуаров и сумок. Львы точно знают, что это привлекает комплименты. Их не остановит даже недостаточность средств на счете, ведь всегда можно оформить что-то наложенным платежом.

Скорпион. Представители знака имеют сильное половое влечение. Они сильно зависимы от секса. Но это совсем не значит, что они извращенцы. Скорпионы точно знают, как держать себя под контролем и обуздать свои желания. Представители знака всегда найдут время на флирт. Им сложно находится рядом с партнером без близости. Это человек, которого можно подозревать в том, что он пытается снять партнера в баре всего на одну ночь. Это мешает ему в создании серьезных отношений. Скорпион может справиться с этой зависимостью, но не будем забывать, что это все равно зависимость. Это означает, что в момент остепенения ему труднее справиться с «голодом» и отойти от своих привычек.

Близнец. Представители знака должны быть в постоянном контакте с другими людьми, и это независимо от того, что они делают и где они находятся. Они зарегистрированы во всех социальных сетях, при этом всегда онлайн, и никогда не пропустят возможности отреагировать на какие-либо события или сообщения. Они зависимы от лайков, обмена сообщениями, лайков. Эта зависимость может быть препятствием в общении лицом к лицу, потому что вместо чужого лица, они видят отражение себя на экране телефона. Может показаться, что этот вид наркомании является сегодня чем-то всеобщим, но Близнецы умеют делать записи и писать сообщения в блог и в три часа утра, что несвойственно другим знакам.

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