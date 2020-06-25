5 сильных ритуалов на привлечение богатства в дом

Конечно же, не стоит надеяться на то, что эти мощные ритуалы помогут разбогатеть лентяям, которые лежат на диване и ждут, что деньги упадут на них с неба.

Очень важно правильно ставить цели, трудиться. Эффективные обряды помогут вытянуть из бедности тех, кто прилагает для этого все усилия. Не сворачивайте с намеченного пути, а мощные ритуалы помогут подключить к вам в помощь высшие силы.

Будьте осторожны с ритуалами! Если вы не верите в их силу и хотите провести обряд просто ради любопытства, не стоит этого делать. Это может обернуться против вас. Если только в вас присутствует крепкая вера, эти ритуалы помогут.

Фитиль от свечи

Возьмите свечу и аккуратно достаньте из нее фитиль. Положите его на стеклянную тарелку и подожгите с обеих сторон. Во время горения нужно произнести магические слова:

«Огонь — вечный дух, золотом отмечен».

Быстро потушите пламя. Обожженный фитиль будет теперь служить вам денежным талисманом. Положите его в свой кошелек, в отсек, где больше ничего не будет лежать. Фитилек будет привлекать денежные вибрации и финансовую удачу.

Церковная свеча

Зажгите свечку, затем нужно три раза перекрестить ее ножом. После этого положите ножик рядом со свечкой и произнесите слова:

«Нож на стол, деньги — в дом. Свеча тает, долги с плеч слетают, процветания устилают путь. Мое Слово — стальной забор, нищету выдворяет».

Когда воск падает, собирайте его и катайте из него маленькие шарики. Затем эти шарики нужно будет собрать в красную ткань, перевязать красной ниткой и спрятать там, где никто не будет ее видеть.

Карманы

Найдите любую одежду, где есть карманы с пуговицами. Наденьте ее, положите в карман монетки золотистого цвета, но не застегивайте пуговицы. Не снимайте одежку целый день. Периодически монетки перебирайте руками, пусть они заряжаются вашей энергией. Так богатство будет притягиваться к вам. Как только день пройдет, переложите эти монетки в отдельный отсек в вашем кошельке.

В полнолуние

Этот ритуал поможет вам получить мощный денежный талисман. В полнолуние возьмите монетку и положите ее ночью на подоконник, нужно, чтобы свет Луны падал на нее. Обязательно нужно прочесть заговор:

«Как Месяц на небе полный, так и полно денег у меня. Чем больше Луна, тем богаче я».

Во вторую ночь возьмите стакан с сахаром и положите в него монетку. В третью — добавьте ложку меда. Уже в четвертую ночь ваша монетка превратится в мощный талисман. Достаньте ее, помойте, просушите, заверните в кусочек бумаги и положите в свой кошелек.

Горящая свеча

Для этого ритуала нужно взять листок бумаги, красную ручку, приготовить восковую свечку зеленого цвета и ароматное эфирное масло.

Напишите на листе сумму, которая вам необходима. Свечку поставьте на листок, намажьте ее маслом и подожгите. В то время, когда будет гореть свеча, вам нужно мысленно обратиться к высшим силам, назвать сумму, подробно рассказать, зачем вам нужны деньги, на что вы их потратите. Цели должны быть только благородными.

Просите только реальную сумму. Если вы укажите миллиарды, желание просто может обернуться против вас. Ритуал проводить можно несколько раз с одной и той же свечой. Тающий воск собирайте и храните его в тайном месте в зеленом мешочке.

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