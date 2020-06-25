Особо опасен: знаки зодиака, которых следует остерегаться

В окружении каждого из нас есть разные люди и не всегда понятно, что можно от них ожидать.

Астрологи выделили 5 знаков зодиака, с которыми стоит быть осторожнее.

Рыбы не создают ощущения опасности. Они живут в своем мире и, кажется, не обращают особого внимания на окружающих. Однако впечатление это обманчиво: Рыбы чрезмерно чувствительны и обидчивы, а люди часто даже не замечают, что сильно их задели. Рыбы будут культивировать злость на обидчика внутри и стараться доставить ему неприятности, пусть мелкие, но при каждом удобном случае.

У Тельца негативную реакцию вызывают уверенные и успешные люди, особенно те, которые любят выставить это напоказ. Нельзя сказать, что Телец сильно завистлив, но достижения других оказывают на него то же действие, что красная тряпка на быка. Представитель этого знака готов простить много, но не превосходство другого. Если он сочтет, что вы добились гораздо больших высот, чем он, то будет досаждать вам постоянно. А упорства ему не занимать.

Рак отгорожен от внешнего мира «панцирем» невозмутимости, но в душе часто страдает заниженной самооценкой. Если вы не хотите затяжного конфликта, не шутите в его присутствии: все сказанное Рак примет на свой счет и затаит обиду. Он будет мотать вам нервы, говорить про вас гадости, короче, сделает все, чтобы испортить вам если не жизнь, то настроение уж точно. А учитывая злопамятность Рака, это может продолжаться долго. Очень долго.

Дева обожает порядок, поэтому терпеть не может безответственных людей. Ее выбивает из колеи, когда люди поступают не так, как она запланировала и нарушают выстроенное ей расписание. В случае с Девой, не стоит рассчитывать, что она опустится до выяснения отношений или будет объяснять, что пошло не так. Скорее, вы столкнетесь с игнорированием или презрительным молчанием, но так и не догадаетесь, чем ее «прогневили».

Скорпион – самый опасный знак. Он крайне самолюбив и самоуверен. Скорпион недоверчив к людям, поскольку обладает сильной интуицией и сразу понимает, кто перед ним. Как и настоящий скорпион в природе, представитель этого знака не тронет вас до тех пор, пока вы ему чем-то сильно не насолите или не перейдете дорогу. В этом случае, месть его будет страшна. Скорпион не сможет остановиться до тех пор, пока не сотрет обидчика в порошок.

Учитывайте подсказки звезд и будьте аккуратны во взаимоотношениях со знаками из нашего списка.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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