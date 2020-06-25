Имена девочек, которые притягивают предательство

Выбирая имя дочке, родители хотят, чтобы судьба ее сложилась счастливо. Именно поэтому важно знать, какие имена могут в будущем притянуть к ней предательство.

Анна – «благодать». Ее доброта не знает границ: она от чистого сердца помогает всем обездоленным, включая животных. Она постоянно живет чужими заботами и работает на совесть вне зависимости от вознаграждения. Анна доверчива и бескорыстна до крайности, чем постоянно пользуются окружающие, принося ей немало страданий. Анне сложно защищать себя, в такие моменты она замыкается в себе. Анна смиряется с неблагодарностью и предательством, но это не делает ее обиженной на мир.

Галина – значение: «тихая», «скромная». С детства не стремится к лидерству. Это ребенок, который больше любит рисовать или читать, но в то же время, очень дорожит подругами и часто сглаживает конфликты, даже в ущерб себе. Галина всегда помогает в сложной ситуации, даже если это ей неудобно, а в ответ часто не получает должной благодарности. Она гостеприимна и приветлива, но часть людей, особенно мужчины, склонны использовать ее влюбчивость и отзывчивость в своих целях. Как бы Галина не пыталась делать все на благо семьи, мужчина часто оставляет ее, предпочитая более независимых женщин.

Людмила – значение «милая людям» – полностью оправдывает себя. У нее много положительных качеств: скромность, доброта, усидчивость. Людмила располагает к себе людей открытостью и обаянием. Обладая выраженной интуицией, Людмила сразу чувствует, что у ее близких что-то произошло и стремится помочь. Она трепетно относится к браку и, даже если разочаровывается в мужчине, старается делать все, чтобы ситуация в семье не отразилась на детях. К сожалению, такая самоотверженность не находит должной оценки: старость Людмила часто встречает в одиночестве.

Ольга – «светлая». Всегда с активной жизненной позицией, справедливая и трудолюбивая. Ее выдержка и терпение помогают ей преодолевать любые трудности. Ольга часто выбирает «помогающие» профессии: медсестра, врач, социальный работник. Она постоянно стремится опекать окружающих и иногда делает это весьма навязчиво. Это может приводить к конфликтам, иногда – к разрыву отношений. Ольга не делает выводов из произошедшего и расценивает это как предательство.

Если вы носите имя из списка, учтите его особенности и не допускайте, чтобы вас не уважали или предавали.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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