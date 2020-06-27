Трогайте деньги чаще — финансовый гороскоп на 27 июня

Сегодня стоит чаще брать деньги в руки, менять их, передавать, но только не тратить.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов благоприятный день для работы с документами. В особенности это касается исправления ранее допущенных ошибок. Можно активизировать работу по составлению финансовых отчетов. А вот в плане карьерного продвижения не торопитесь предпринимать личные инициативы. Реакция начальства может оказаться непредсказуемой.

Телец

У Тельцов это хороший день для увеличения уровня доходов. Главным образом это может произойти за счет роста вашего профессионального мастерства и пересмотра некоторых своих подходов к работе. Деньги, которые придут, вы сумеете выгодно потратить. А вот для поездок и контактов день складывается неблагоприятно.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут многие вопросы решать исключительно благодаря своему возросшему обаянию. Характерное для вас мягкое и тактичное поведение будет привлекать к вам симпатии других людей, и деловые контакты пройдут в максимально доброжелательной атмосфере. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков не лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Не раскрывайте никому своих истинных планов и намерений, старайтесь действовать осторожнее и осмотрительнее. В этом случае никто не сможет помешать вам. Это благоприятный день для неофициальной подработки. Выполнение частных заказов может дать существенную прибавку к вашему бюджету.

Лев ‌‌

У Львов сегодня могут осложниться взаимоотношения с коллегами и подчиненными. При выполнении текущих дел вы также можете столкнуться с техническими трудностями. Поэтому обстановка в трудовом коллективе может сложиться нервная. Однако это удачное время для тех, кто зарабатывает деньги, используя возможности Интернета. Советы друзей будут весьма кстати.

Дева ‌‌

Сегодня для успеха в делах Девам необходимо действовать целенаправленно и последовательно. Не распыляйте свои силы на авантюрные проекты, не рискуйте деньгами. Это хороший день для контактов с вышестоящим начальством и продвижения по карьерной лестнице. Если вы сами занимаете руководящую должность, то ваше положение и карьера еще больше укрепятся.

Весы ‌‌

Весам сегодня рекомендуется быть предельно тактичными и внимательными при взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами. Воздержитесь от подписания договоров о сотрудничестве и от оформления договоров аренды. Вместе с тем, это удачный день для дальних поездок. Многие дела будут находить положительные решения благодаря возросшей деловой репутации.

Скорпион

У Скорпионов это удачный день для проведения финансовых операций, связанных с безналичными расчетами. На вашу банковскую карту может поступить долгожданный платеж. Также могут поступить причитающиеся вам партнерские отчисления. Вместе с тем, будьте внимательнее при деловых контактах и при оформлении документов. Перепроверяйте информацию на предмет достоверности.

Стрелец

Сегодня типичные Стрельцы могут повстречать человека, с которым прежде вас связывали деловые партнерские отношения. В ходе общения может выясниться, что потенциал для вашего сотрудничества далеко не исчерпан и возможно возобновление отношений в новом формате. Также вы сможете урегулировать некоторые вопросы, оставшиеся с недавнего прошлого.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сосредоточиться на текущих делах и не начинать ничего нового. Пусть этот день будет связан с рутинным исполнением профессиональных обязательств. Причем старайтесь браться за те дела, завершения которых сегодня не предполагается. Отношения с коллегами и подчиненными складываются в конструктивном ключе.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сорваться деловая встреча, которую вы планировали. Причем это может произойти по независящим от вас причинам. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, чья профессия имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений, кто призван сделать людей красивее и жизнерадостнее. Также это хорошее время для обмена валюты.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут обрести финансовую поддержку от родителей и других родственников. А потребность в деньгах у вас сегодня возрастает. Тем не менее, это не лучшее время для инвестирования финансов в коллективные проекты типа акционерных обществ и кооперативов. Гораздо важнее сохранить имеющиеся финансовые ресурсы от растраты.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.