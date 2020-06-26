Делаем ставку на детали — гороскоп на 27 июня

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве советует делать ставку не на единичные детали, а на их группу.

Решающую роль сыграет критическая масса положительных или отрицательных мелочей, накопленных в прошлом. Роковым фактором может стать сумма добрых или злых дел, положительных или отрицательных эмоций, обнадеживающих или огорчительных симптомов. В любом случае, сохраняется надежда на удачу (например, частичную компенсацию), но лишь в старых делах. В новых направлениях ожидаются досадные заминки. Лучше отложить необязательную суету до завтра и действовать лишь тогда, когда еще есть небольшой шанс спасти положение.

Овен ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Овнам отнестись внимательнее к своему здоровью. На повестке дня — неизбежные рутинные обязанности, но не стоит умножать их число искусственно, это не время для энтузиазма. Успех вряд ли возможен собственными силами: скорее всего, поможет прежняя наработка, давний покровитель или удачное стечение обстоятельств. Возможно, вас поддержит бывший шеф или влиятельный коллега.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не терять надежду, но избегать напрасной суеты. Это не самый результативный период, в любом деле вполне объяснимы отсрочки, заминки и срывы. Идет перестройка тактики у ваших партнеров, друзей и врагов. Сохраняя веру в успех, стоит признать, что некоторые прежние пути уже закрыты, и приготовиться к более сложной борьбе за то, что в последний год давалось вам даром.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше заниматься домом или хозяйственной частью бизнеса. Можно вернуться к неоконченной процедуре расширения владений, расчистки и облагораживания жилых и технических помещений. Стоит обратить внимание на систему налоговых и ипотечных платежей. Узкое место дня - тлеющие эмоционально заряженные конфликты, которые все еще могут отравить вам деловое общение или семейную атмосферу.

Рак ‌‌

Раков ждет еще один потенциально удачный день. Стоит использовать его возможности максимально полно, несмотря на усталость или информационное перенасыщение. Не время для начинаний с нуля, но не ленитесь активнее использовать последние шансы, связанные с получением защит и прав, укреплением авторитета (особенно, если вы в чужой стране, впереди новый виток спора или неоднозначный маневр в карьере).

Лев ‌‌

Львам сегодня не стоит мелочиться, важно лишь помнить о разнице между «толково вкладывать средства» и «сорить деньгами». Соображения пользы должны остаться на первом месте. Хорошо приобретать продукты, лекарства, мелочи в путь, товары для питомцев. Самое время задействовать не выжатые до конца резервы. Актуальны оптовые закупки по знакомым каналам, поиски услуг в проверенных профильных сервисах.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не тратить силы на деструктивные эмоции, либо перенаправить их в нужное для себя русло. Не стоит огорчаться из-за предательства, отвечать на шантаж. Если вас бросили на произвол судьбы, есть шанс довести дело до конца самостоятельно, но важно успеть сделать как можно больше по горячим следам. Обойтись без чужой помощи поможет счастливый случай или собственный опыт.

Весы ‌‌

В этот день Весы не в самой сильной позиции. Волна остаточных малоприятных явлений может накрыть вас в любой сфере, затронув ваш дом, техническую базу дел, рабочий статус или здоровье. Чтобы выровнять свой личный баланс по всем фронтам, вам придется проявить практичность и дотошность, а порой и скрытность, хитрость. Нужные люди меняют тактику, имеет смысл затаиться и дождаться их первого хода.

Скорпион

Скорпионам пора разобраться, чего от них требует близкое будущее. При этом в текущих делах дня ничто не мешает вам руководствоваться знакомыми ценностями, использовать привычные рычаги влияния и прежние привилегни. Лучше не спешить становиться индивидуалистом: коллективная энергия усилит ваш личный потенциал и поможет вам добиться благих целей (при условии, что ее источник - ваша старая команда).

Стрелец

Стрельцам сегодня «к лицу» практичность и скрупулезность. Ваш авторитет у других людей вплоть до вечера будет держаться на материальных ресурсах и практических достижениях. Без них не обойтись, если вам нужно укрепить профессиональные позиции, вернуть себе былые привилегии или ценности. Если вы хотите строить свой успех на творческом потенциале и личной харизме, стоит подождать хотя бы до завтра.

Козерог

Козероги сегодня получат то, что хотели (или то, что им причитается). Хорошо, если оба пункта совпадут: в этом случае, вы будете полностью счастливы. Будет восстановлено ваше профессиональное реноме, подтверждена юридическая правота или духовная сила. Ваши партнеры, клиенты, родственники, оппоненты и идейные враги будут вынуждены считаться с вами. Но полученный реванш еще не конец всей истории.

Водолей

Сегодня Водолеев обнадежат мелочи, но звезды слегка охладят их радость. Не стоит обольщаться первыми успехами в деле искоренения недостатков, лечения недугов и возврата долгов с процентами: главное впереди. Если за вами числится моральный долг, вернуть его не менее сложно. Подарки судьбы лучше использовать практично - например, пустить полученные деньги на покрытие нужд или на покупку лекарств.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предостерегают Рыб от агрессивных жестов по инерции. Если вы не успели заявить о себе, ответить на критику или отстоять свой интерес, суетиться поздно: обстоятельства требуют сменить тактику. Фокус внимания лучше держать на отношении к вам нужных людей и диалоге с ними. Если вы повздорили, есть шанс помириться, благодаря общим ценностям или личной благосклонности оппонента к вам.

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