Как мужчины ставят женщину в «режим ожидания» и забирают ее энергию

Бывает так: живет женщина, красивая, интересная, с хорошей работой и большим количеством друзей.

Душа компании, заводила, просто хороший человек. И однажды в ее жизни встречается мужчина, и буквально через несколько месяцев происходит странная вещь: женщина чувствует потерю сил, начинает выглядеть старше своих лет, болеет. А когда такая пара расходится, женщину не узнать – она снова молодеет, хорошеет и ее дела идут на лад. Каким же образом мужчина может «опустошать» женщину?

Во-первых, это ложь. Недоговаривая или скрывая информацию о себе, мужчина создает ложную картину будущего, в которую женщина начинает вкладывать много своей энергии. Например, мужчина не собирается жениться, а открыто этого не говорит. Его любовница тратит время на иллюзии и мечты, а они все не сбываются. А так как четкого «нет» со стороны мужчины не звучит, в фантазии начинает вкладываться еще больше энергии и, как следствие, женщина опустошается. Ведь никакой «обратной связи» не поступает.

Второй момент – игнорирование, намеки, молчание. Алгоритм здесь все тот же: человек дал намек на некое продолжение, а его нет. А женщина продолжает ждать, мечтать. Ведь было свидание или многозначительные взгляды. В эту ловушку попадают многие женщины, поэтому стоит запомнить – не важно, что мужчина сделал когда-то, важно то, что он делает сейчас. Исчез? Значит хватит направлять энергию в эту сторону. Никаких мыслей, никаких чувств. Как только «канал закрывается», мужчина может неожиданным образом проявиться, именно потому, что почувствовал «голод», а раньше – зачем ему это было делать? Он все получал и так.

И не удивительно, что находятся мужчины, которые выбирают именно такой алгоритм поведения с женщинами. Ведь это очень удобно – можно получать энергию просто так и не давать ничего взамен. Так может происходить по разным причинам: кто-то целенаправленно хочет отомстить женщинам, кто-то считает, что так проще и выгоднее. Важно научиться не отдавать свою энергию в виде мыслей, чувств, фантазий тем, кто пока не доказал, что этого достоин.

Диана Сабитова

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