Как знакам справляться со всеми трудностями

Жизнь сталкивает нас с различными трудностями: будь то потеря близких, расставание или несправедливое отношение.

Каждый из нас реагирует по-своему, но зодиак может указать верный путь к исцелению.

Во-первых, разозлитесь! Вашей огненной натуре необходимо выпускать пар, иначе вы застрянете в переживаниях. Не ждите, пока успокоение придет само собой, потому что в вашем случае это вряд ли случится.

Во-вторых, начните воспринимать реальность. Не цепляйтесь за идеальную картинку, лучше снимите шоры, которые мешают вам видеть все, что происходит вокруг.

Немножко огня вам тоже не помешает. Если все дело в бывшем возлюбленном, то сожгите фотографии, письма. Попробуйте написать все ваши негативные мысли, затем сжечь их и пустить пепел по ветру — аста ла виста! После всего этого можно и поплакать под какой-нибудь грустный трек Селин Дион или Уитни Хьюстон, чтобы до конца исцелиться и идти дальше.

Прежде всего, вам надо сменить обстановку. Ваш знак заточен на разработку повседневных правил и создание уюта, к которым вы привыкаете и не меняете на протяжении долгого времени. Ключ к вашему исцелению лежит в объектах, действиях. Покрасьте стены в другой цвет, закачайте новую музыку на плеер, смените расписание, избавьтесь от вредных или скучных привычек. Скажите на некоторое время «нет» стабильности.

Ни при каких обстоятельствах не понижайте свою самооценку. Придумайте себе упражнение, которое будет напоминать о том, что вы достойный и интересный человек. И продолжайте двигаться в прямом смысле, не сидите дома, заставляйте себя что-то делать.

Поскольку ваш знак руководит коммуникациями, то самый верный способ освободить себя от части переживаний — это выговориться. Если не с кем обсудить свое состояние, то напишите о своих чувствах или расскажите все на диктофон.

Далее постарайтесь не зацикливаться на произошедшем — и тем более не нужно пытаться узнать дополнительную информацию! Чем больше вы будете анализировать, тем хуже сделаете себе. К тому же вы рискуете своими расспросами и нытьем распустить ненужные слухи. Поэтому чем быстрее вы начнете веселиться и радоваться жизни, тем быстрее вас перестанет беспокоить то, что произошло. Вам нужно не просто двигаться вперед, а делать это в ритме танца.

Как бы забавно это ни звучало, но в любой трудной ситуации звоните маме или самому близкому человеку. Вы очень тонкая натура и воспринимаете многое близко к сердцу. Очень важно отпустить все ненужное. Для вас это практически подвиг, так как Раки привязываются к вещам. Но если вы продолжите складировать то, что напоминает вам о плохом, то вряд ли сможете успокоиться.

Несмотря на то, что вы очень чувствительный человек, ваши эмоции тщательно скрываются за улыбкой. Хватит терпеть. Если вам сделали больно, идите домой и поплачьте так, чтобы моментально заснуть. А потом проснуться с чистой головой и желанием идти вперед.

Вам всегда нужно внимание, поэтому неудивительно, что о каждом вашем шаге знают все. Если же вам сделали больно, то вы готовы немедленно сообщить об этом во всех социальных сетях. Но именно это нужно немедленно перестать делать. Привлечение лишнего внимания создает ненужный шум и вызывает стресс в первую очередь у вас.

Тем не менее из всех представителей зодиака Львы движутся вперед с невероятной скоростью, особенно в вопросе отношений. Как только с вашей щеки упала последняя слеза, вдруг появляется новая любовь. Иногда нужно притормозить, чтобы осознать случившееся и провести хотя бы минимальный анализ собственных ошибок, чтобы в будущем не наступать на те же грабли. Отличным средством исцеления станет творчество. Выразите свои эмоции через музыку, живопись или танцы.

Вам очень нравится помогать людям, и чаще всего именно из-за этого вы страдаете. Все потому, что мало кто может по-настоящему ценить помощь, а многие просто пользуются вашей добротой. Начните думать о себе в первую очередь! Иначе вы рискуете стать плохим примером для других.

Не бойтесь говорить с близкими людьми о своих чувствах — это нормально и очень полезно. Девы часто ставят себе очень высокую планку, и если у них не получается ей соответствовать, то их страданиям нет конца. Так вот запомните, Девы, — никто не идеален и даже вы. Перфекционизм не всегда бывает полезным, так что умерьте свой пыл и начните любить себя такими, какие вы есть. С таким восприятием гораздо легче двигаться вперед.

Если ваше сердце разбито и душа ноет, то первым делом вам необходимо побаловать себя. Да, это самый эффективный способ отвлечься. Проведите день в спа-центре, приготовьте любимое блюдо и не отказывайте себе в сладком. Наденьте самые красивые вещи на прогулку по городу. Выделите себе один день, чтобы подумать о произошедшем, вспомнить хорошее и плохое. В этот день вы можете плакать, злиться, всячески выплескивать эмоции наружу. Но на следующий день вы должны проснуться с хорошим настроением и желанием изменить все к лучшему.

Вы очень увлекающийся человек. Ваши переживания может отвлечь только что-то интересное. Подумайте и решите, что именно могло бы вас увлечь в данный момент: кино, книга, музыка или изучение нового навыка. Если ваши переживания касаются разрыва отношений, то обязательно сделайте перерыв. Дайте себе отдохнуть и не кидайтесь на первого встречного, только чтобы забыться. Вам нужно восстановить физическую и духовную энергию, особенно потому, что вы максимально отдаете себя в любви.

Стоит помнить о том, что иногда вы можете очень резко и слишком эмоционально реагировать на трудности. Если вы чувствуете, что не можете контролировать свои действия, то позовите друга, чтобы избежать негативных последствий.

Вашему оптимизму нет предела. Даже если у вас совсем нет сил, то вы все равно найдете частичку позитива внутри себя. Так должно быть всегда, независимо от обстоятельств. Цепляйтесь за ваш оптимизм, верьте в него. Если вы расстались с любимым человеком, то попробуйте сходить на вечеринку. Ни к чему не обязывающий флирт может снова пробудить в вас веру в себя.

Если вы никак не можете взять себя в руки и переживания захватили все ваши мысли, то уезжайте из города. Отправляйтесь в путешествие или просто смените обстановку. Вам нужно окунуться в незнакомые условия, чтобы отвлечь себя и заставить мозг думать, а сердце биться от эмоций и желания идти вперед.

После очередной неудачи пора бы понять, что долгосрочные планы не действуют. Не пытайтесь смешить Вселенную своими графиками на последующие 10 лет. Жизнь кипит и меняет свой ход без вашего ведома. Плывите по течению.

Козероги в любой трудной ситуации, особенно касающейся их эмоций, уходят максимально в работу. Это может продолжаться неделями, месяцами, а иногда годами. Работа — это всего лишь способ убежать от проблем, но не их решение. В тяжелый период нужно довериться семье и быть рядом с теми, кого любишь. Только близкие люди поймут ваши переживания и помогут найти желание двигаться дальше.

Воздушным знакам, как правило, очень трудно воспринимать реальность, либо они видят все так, как им удобно. В случае с Водолеем это выражается в его неуклонной позиции «я всегда прав». Так что многие некомфортные и болезненные ситуации возникают в основном по этой причине.

Как следствие, ваша реакция на подобные ситуации оставляет также желать лучше. Вы не можете контролировать уровень агрессии, а порой копите ее годами, выплескивая равномерно на каждого, кто рядом. Купите себе боксерскую грушу и расскажите ей кулаками сразу обо всем, чем вы так недовольны. Затем составьте лист всего, что вас не устраивает, и примените его к себе — может быть, ключ к решению проблем спрятан в вас. Чтобы двигаться дальше, нужно в первую очередь провести работу над собой.

Да, все знают, что вы тонкая натура, но это не дает вам права из раза в раз строить из себя жертву. Такое поведение — это путь в никуда. Жертвенность мешает вам осознавать происходящее. Воспитывайте в себе характер и силу, избавьтесь от паттерна «мне все должны». Утопите свою печаль в теплом чае, а не в алкоголе. Примите расслабляющую ванну, прогуляйтесь в парке.

Ни в коем случае не мучайте себя. Самобичевание не даст никаких результатов, а только продлит ваши мучения и запутает мысли. Вы любите драму, но слишком долгие страдания напоказ рано или поздно превратятся в театр, и близкие люди перестанут вам верить. Будьте настоящими, и путь в будущее откроется вам.

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