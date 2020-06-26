Разрушители мифов: будущее предопределено

Самый распространенный вопрос, который задают астрологу: а что меня ждет?

Считается, что астролог умеет расписать жизнь любого человека на месяц, год, а то и несколько десятков лет вперед. Пора разобраться, как все обстоит на самом деле.

А на самом деле процесс составления гороскопа будущего — занятие очень кропотливое. Проводится так называемая ректификация гороскопа — уточнение времени рождения человека. И только после того, как астролог уверился, что время определено верно, можно приступать к прогнозированию.

Сам процесс прогнозирования — занятие интересное. Астролог видит надвигающиеся события в виде фигур из планет, трактует эти фигуры по собственному усмотрению. То есть каждая фигура, каждое хитросплетение может быть истолковано по-разному. В зависимости от чего? От личности трактующего, конечно. От его опыта, объема знаний, настроения, в конце концов. Так что полагаться на истину в данном вопросе, думается, все же не стоит.

Другое дело — совместное творчество. Например, вы спрашиваете астролога, какими возможностями вы обладаете в тот или иной период вашей жизни, какие направления подсказывают вам звезды. Получается, вы как бы советуетесь с ним, не принимая его слова за абсолют. Тогда сам процесс астрологического консультирования принимает форму интересной и честной беседы, в которой, во-первых, вы не перекладываете ответственность за свое будущее на астролога, а во-вторых, вы как бы моделируете свое будущее исходя из своих мечтаний, планов, желаний. В конце концов, это только ВАШЕ будущее.

Еще один любопытный момент астрологического прогнозирования связан с тем, что люди идут спрашивать о будущем тогда, когда их не устраивает их настоящее. То есть именно чувства тревоги, обеспокоенности подталкивают искать помощи у кого-то, кто «лучше знает». Поэтому прогнозы часто будто подтверждают эти тревожные предчувствия: астролог говорит, что надвигается беда, и вот вы уже и в беде. А если бы вы были спокойны и не ждали бы ничего плохого, эта «беда» стала бы для вас просто интересной задачкой, в результате решения которой вы бы немного выросли и чему-то научились.

Итак, будущее не предопределено. Несомненно, многие события в нашей жизни происходят помимо нашей воли, однако вести себя в них мы можем по-разному. Один и тот же символ в гороскопе можно трактовать как прямым, так и противоположным образом — о какой предопределенности может идти речь?

Астрологические консультации — штука очень интересная и вдохновляющая. Но не стоит думать, что астролог знает что-то о вашей жизни. О ней знаете только вы, и это — огромное счастье.

Дарья Лопушков

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.