Астрологи назвали главные недостатки знаков зодиака

Специалисты по звездам считают, что зодиакальный знак человека непосредственно влияет на его главные недостатки.

Так, Раки, Львы и Рыбы могут быть излишне навязчивыми. У каждого знака для этого своя причина, и зачастую они не хотят кого-то утомлять, однако непроизвольно перебарщивают.

Тельцы, Девы и Весы – требовательные знаки, и даже не столько к окружающим, сколько к себе самим. Нередко их самокритика бывает крайне жесткой.

Близнецы, Скорпионы и Стрельцы очень любят лениться и прокрастинировать. В умеренных количествах это нормально, однако представители этих знаков склонны злоупотреблять возможностью ничего не делать.

Овны, Козероги и Водолеи склонны быть тиранами и жестоко относиться к близким и окружающим людям.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.