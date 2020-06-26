Пять знаков зодиака, которые живут дольше всех

Шаманка Кажетта Ахметжанова составила список из пяти знаков зодиака, которые становятся долгожителями.

Результаты этого знака относительно долголетия удивительны. Овен, как правило, выживает при любых обстоятельствах и преодолевает все трудности судьбы. На рубеже пожилого возраста они полностью осознают свою цель и гордятся своим прошлым. Овен приходит к спокойной и мирной жизни, несмотря на то, что его юность протекает динамично, почти каждый день Овна богат на события. Представители этого знака заботятся о том, чтобы прожить жизнь продуктивно, они дают себе внутреннюю установку на долголетие.

Девы не пренебрегают здоровым образом жизни, они придерживаются его как одному из самых важных правил. Их секрет долголетия заключается в дружелюбии и дисциплине, что позволяет им логически воспринимать мир и устанавливать соответствующие приоритеты. Для Девы важна реализация, не смотря на то, что многие представители знака принимают решения довольно импульсивно. Их жизнь в целом складывается продуктивно. Девы живут долго, потому как правильно распределяют свои внутренние ресурсы.

Люди, рожденные с этим знаком (особенно женщины), полны оптимизма и всегда верят в хорошее. Одним из их самых важных условий долголетия является комфортная атмосфера в зрелости. Забота о близких и прогулки на свежем воздухе помогут им сохранить здоровье и хорошее настроение на долгое время.

Как и в случае с Овном, Весы также склонны к чрезмерным эмоциям. Основная задача этого знака зодиака — сосредоточиться на приятных моментах, научиться расслабляться и не беспокоиться о мелочах. Так у них будут все шансы прожить долго. Весы стараются поместить себя в комфортную атмосферу, они всегда будут стремиться к равновесию в жизни. Кроме того, представители данного знака окружают себя прочными связями с близкими людьми, которые помогают им справляться с трудностями и оказывают поддержку, что немало важно для долголетия.

Представители этого знака выстраивают правильную жизненную стратегию. Они знают, на какую дорогу им свернуть, чтобы добиться успеха. И это касается не только карьерного аспекта. Козероги заботятся о себе и своем состоянии, порой жертвуя энергией ради достижения целей, но никогда не пускаясь во все тяжкие.

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